Brand in Neufahrner Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter

Über eine Drehleiter mussten Bewohner eines Neufahrner Mehrfamilienhauses von der Feuerwehr gerettet werden. © Symbolfoto: Armin Forster

In der Gemeinde Neufahrn läuft derzeit ein Großeinsatz: In einem Mehrfamilienhaus brennt es. Mehrere Bewohner wurden gerettet.

Neufahrn - Großeinsatz in der Gemeinde Neufahrn: In einem Mehrfamilienhaus an der Echinger Straße ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist seit etwa 10.15 Uhr vor Ort, um den Brand zu bekämpfen, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Das Gebäude wurde evakuiert. Mehrere Bewohner mussten über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

Brand in Neufahrn: Ursache noch unklar

Ob Menschen verletzt wurden oder was die Ursache des Brandes war, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Sachbearbeitung vor Ort aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.

