Ganztagsbetreuung: Hochkarätiges Merkur-Podium stellt sich „Hilfeschrei“ der Kommunen

Von: Andreas Beschorner

Prominent besetztes Podium: (v. l.) Martina Wild (Bayerischer Städtetag), Julika Sandt (FDP), Katharina Schulze (Grüne), MM-Redakteur Dirk Walter,, Harald Renz (OMG-Förderverein), Familienministerin Ulrike Scharf (CSU), Robert Riedl (FW) und Doris Rauscher (SPD). © Lehmann

Eklatanter Personalmangel und viel zu wenig Räumlichkeiten: Wie soll der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler 2026 nur erfüllt werden?

Neufahrn – „Wir werden Sie nicht im Stich lassen“, versicherte Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) den Kommunen. Das war die eine Sichtweise. „Wir wünschen uns viel mehr Unterstützung von Bund und Land“, forderte Martina Wild, Vorsitzende des Bildungsausschusses im Bayerischen Städtetag. Das war die andere Sichtweise. Beide prallten am Donnerstag bei einer prominent besetzten Podiumsdiskussion zum Thema Ganztagsbetreuung im Neufahrner Oskar-Maria-Graf-Gymnasium aufeinander.

Es ist ein vielschichtiges und komplexes Thema, das vor allem die Kommunen umtreibt: der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Denn zuständig dafür, dass alle Kinder und Eltern, die das wollen, auch eine Ganztagsbetreuung kommen, sind die Gemeinden. Deren „Hilfeschrei“, wie Wild ein entsprechendes Schreiben nannte, bezieht sich auf die Frage, wo angesichts des Fachkräftemangels das Personal herkommen soll, schildert die teilweise prekäre Raumsituation und fordert mehr finanzielle Unterstützung durch Bund und Freistaat.

Kommunen rufen angeblich nur 20 Prozent der Mittel ab

Und ums Geld ging es bei der von MM-Redakteur Dirk Walter geleiteten Podiumsdiskussion auch gleich zu Beginn. Nachdem Scharf geschildert hatte, dass bereits jetzt 55 Prozent der bayerischen Grundschüler eine Ganztagsbetreuung in Anspruch nähmen, die Nachfrage ab 2026 aber sicherlich noch steigen werde, versicherte sie den Kommunen, der Freistaat werde das vom Bund bereitgestellte Geld an die Kommunen weitergeben. „Wir lassen Sie nicht im Stich.“

Konzentriert verfolgten zahlreiche Interessierte die Podiumsdiskussion in der Aula des OMG. © Lehmann

Katharina Schulze, Fraktionschefin der Grünen im Landtag, hatte da so ihre Zweifel. Die bereits jetzt vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel seien in Bayern nur zu knapp 20 Prozent abgerufen worden – etwas, das auch Julika Sandt, die Vize-Fraktionschefin der Landtags-FDP, und Doris Rauscher, die Sozial- und Familienpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, ärgerte. Scharf betonte, auch sie ärgere das, abrufen müssten allerdings die Kommunen die Gelder, nicht der Freistaat. Es sei aber dann doch Aufgabe des Freistaats, die Kommunen mehr an der Hand zu nehmen, konterte Schulze.

FW-Sprecher fordert „kreative“ Schulleiter

Ein anderes breites Themenfeld: die Personalsituation. Familienministerin Scharf betonte zunächst, dass auch das Angebot einer Mittagsbetreuung, das die Beaufsichtigung der Kinder für acht Stunden gewährleiste, dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung genüge. Rauscher forderte, man brauche nicht nur Lehrkräfte, um das Angebot stemmen zu können, sondern auch „multiprofessionelle“ Kräfte und Personal aus dem sozialpädagogischen Bereich. „Aber ich sorge mich sehr, dass wir das hinbringen.“

Harald Renz, der Vorsitzende des OMG-Fördervereins und des Landesverbands der Kita- und Schulfördervereine, sagte, man brauche ein Modell, das Sport- und Kulturvereine oder auch Musikschulen in die Ganztagsbetreuung einbinde. Denn Lehrer habe man jetzt schon zu wenige.

Kritik, der Freistaat investiere seit Jahren zu wenig in die Ausbildung von Lehrkräften, beantwortete Robert Riedl, der kommunalpolitische Sprecher der FW-Landtagsfraktion, so: „Auch die Freien Wähler können keinen Lehrer schnitzen.“ Man werde die Ganztagsbetreuung mit Lehrkräften auch nicht stemmen könne, sagte Riedl. Und: „Es ist auch nicht Sinn der Sache, dass wir es mit Lehrern schaffen.“ Die Schulleiter müssten halt beispielsweise „kreativ“ werden, so Riedl.

Ein anderes Problem formulierte Julika Sandt, die nicht nur Ganztagsbetreuung, sondern „Ganztagsbildung“ forderte: Aufgrund der Sprengeleinteilung bei Grundschulen hätten die Eltern gar keine Wahlfreiheit, ob sie ihr Kind beispielsweise in eine Mittagsbetreuung oder eine offene Ganztagsschule brächten.

Wichtig und „kein Pillepalle“

Und dann war da noch die Frage der Räumlichkeiten: Dass man nicht für 120 000 Plätze neue Räumlichkeiten schaffen werde und könne, sei wohl jedem klar, sagte Scharf. Es gelte also, den vorhandenen Bestand zu nutzen und dabei große Flexibilität an den Tag zu legen – durch Umbauten oder auch Containerlösungen beispielsweise, wie die Ministerin vorschlug. Da gab ihr Wild, die 2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg, recht. Das große Aber: Für alle baulichen Projekte brauche man „handhabbare Förderprogramme“, auch die Mehrfachnutzung von Räumlichkeiten müsse finanziell gefördert werden.

Einig war man sich auf dem Podium, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen sinnvoll, richtig, wichtig und, so Scharf, „kein Pillepalle“, sondern ein Standortfaktor für die Kommunen sei. Ob es auch einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in weiterführenden Schulen geben solle, da gingen die Meinungen schon wieder auseinander: Sandt bejahte das, Renz sagte „Nein“, und Scharf formulierte, die gesellschaftlichen Entwicklungen würden darauf die Antwort geben. Da müsse man mitgehen.