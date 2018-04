Neufahrn: Drei unbekannte Täter schlagen, treten und verletzten Schüler mit Messer

Drei Unbekannte griffen am Donnerstagabend unvermittelt einen 17-Jährigen an. Der Jugendliche musste seine Verletzungen im Klinikum behandeln lassen.

Neufahrn –Ein 17-jähriger Schüler aus dem Landkreis wurde am Donnerstag gegen 20 Uhr an der Bahnhofstraße in Neufahrn von drei Unbekannten angepöbelt. Sie schlugen dem Jugendlichen ins Gesicht, traten ihn und verletzten ihn mit einem Messer an der Hand. Die drei Täter flüchteten anschließend und machten sich aus dem Staub – eine Fahndung blieb erfolglos. Der Geschädigte begab sich zur Behandlung in das Klinikum Freising. Von den drei Tätern liegt nur für zwei eine Beschreibung vor. Beide sind zirka 20 Jahre alt, der eine etwa 1,80 Meter groß, trug blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der zweite etwas kleiner, trug eine schwarze Weste und eine schwarze Hose. Zeugen melden sich bei der PI Neufahrn, Tel. (0 81 65) 9 51 00.