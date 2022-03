Dritter Auto-Brand in vier Tagen: Feuerteufel von Neufahrn schlägt erneut zu - Dringender Fahndungsaufruf

Von: Armin Forster

Eine Serie von Brandstiftungen erschüttert derzeit Neufahrn. (Symbolbild) © Noah Berger/dpa

Die Polizei hat es nun mit einer handfesten Serie zu tun: Zum dritten Mal in vier Tagen brannte jetzt ein Auto in Neufahrn. Die Ermittler suchen dringend Zeugen.

Neufahrn - Unter Autobesitzern in Neufahrn bei Freising dürfte sich in diesen Tagen ein mulmiges Gefühl breit machen, wenn sie ihren Wagen abends unbeaufsichtigt zurücklassen. Denn seit Anfang dieser Woche haben bereits drei Pkw unvermittelt Feuer gefangen - und dabei handelt es sich laut Polizei keineswegs um eine zufällige Häufung.

Wie berichtet, ereigneten sich zum Wochenstart in kurzem Abstand zunächst zwei Fahrzeugbrände: Erst musste montagfrüh, 14. März, gegen 5.22 Uhr ein brennender Kleintransporter in der Von-Halt-Straße durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Dabei wurde außerdem der Zaun eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Weiter ging es in der Nacht zum Dienstag, 15. März, als gegen 2.46 Uhr erneut Flammen aus einem Auto schlugen - diesmal in der Fritz-Walter-Straße. Schon nach diesem Vorfall meldete die Kriminalpolizei Erding, die die Ermittlungen übernommen hatte, dass man in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung ausgehe.

Weiterer Fall von Brandstiftung in Neufahrn - Feuerlöscher verhindert Schlimmeres

Nun zu Fall Nummer drei: In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags, 17. März, meldeten gegen 4.10 Uhr Passanten der Polizei abermals ein brennendes Fahrzeug, das an der Christl-Cranz-Straße geparkt war. Alle drei Örtlichkeiten liegen somit nur wenige Hundert Meter von einander entfernt. Während die ersten beiden Brände am Montag und Dienstag von der Feuerwehr bekämpft werden mussten und jeweils Sachschäden im niedrigen fünfstelligen Bereich hinterließen, konnten die Flammen dieses Mal per Feuerlöscher erstickt werden. Eine erste Schadensbilanz beläuft sich dennoch auf rund 2000 Euro. Glück im Unglück: Verletzt wurde in allen drei Fällen niemand.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord schreibt, hat die Kriminalpolizeiinspektion Erding auch in diesem Fall die Ermittlungen an sich gezogen und hofft nun, mit Hilfe von möglichen Zeugen dem bislang unbekannten Feuerteufel auf die Schliche zu kommen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer (08122) 9680 entgegengenommen.

