Mysteriöser Unfall: Lkw-Fahrer rammt Baum und flüchtet

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verkehrsunfall. © Daniel Karmann/dpa

Zwischen Eching und Neufahrn hat es gekracht - doch von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Neufahrn - In der Nacht zum Dienstag dürfte es auf der Staatsstraße 2053 zwischen Eching und Neufahrn ordentlich „gescheppert“ haben. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neufahrn entdeckte nämlich in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße einen abgebrochenen Ast, der beide Fahrstreifen in Richtung Eching blockierte. Die Polizei vermutet, dass ein Lkw den großen Ast abgerissen hat, denn die Bruchstelle befand sich in etwa vier Meter Höhe. Die genauere Inaugenscheinnahme ergab, dass der Fahrer in dem Bereich auch mit einer Schutzplanke kollidierte sein muss.

Von Lkw und Fahrer fehlte freilich jede Spur, weshalb die PI Neufahrn jetzt unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 um sachdienliche Hinweise bittet. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf einen seit dieser Nacht arg ramponierten Lkw geben? Die Experten der Verkehrsunfallfluchtfahndung der Verkehrspolizeiinspektion Freising sind in die Ermittlungen eingebunden. ft

