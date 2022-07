Für Elektro-Fahrzeuge: TSV-Halle bietet künftig zwei Parkplätze mit Ladestation

Diese beiden Parkplätze an der Halle sind für Elektroautos reserviert, die aufgetankt werden. © BEG

Power für Elektro-Autos: An der Halle des TSV Neufahrn hat eine öffentliche Ladestation mit zwei Ladepunkten ihren Betrieb aufgenommen. Weitere werden folgen.

Neufahrn – Die neue Normalladestation an der Sporthalle bietet zwei Ladepunkte mit zweimal 11 kW oder einmal 22 kW Ladeleistung für Wechselstrom an. Die Steckdose (Typ 2) ist laut BEG für alle Elektroautos und Plugin-Hybride geeignet.

„Vier Monate nach Unterzeichnung des Vertrags mit dem TSV Neufahrn und nach einem Monat Bauzeit wurde die Bürger-Ladestation im Mai in Betrieb genommen“, heißt es in der Pressemitteilung der BEG. „Der Stromanschluss für die Bürger-Ladestation erfolgte an der bestehenden Verteilung der TSV-Halle, sodass die Umsetzung zügig vonstatten ging.“

Den TSV-Mitgliedern sind keine Kosten entstanden

Die Station an der TSV-Halle ist die erste von insgesamt vier Ladestationen, die in Neufahrn errichtet werden. Die Installationskosten lagen bei 11 400 Euro, wovon 8700 Euro vom Bundesverkehrsministerium gefördert werden. Die Investitionskosten werden von der BEG getragen, für den TSV Neufahrn als Mitglied der BEG entstanden keine Kosten. „Bei guter Auslastung erhält der Verein als Standortpartner eine Umsatzmiete für die Bereitstellung der Parkplätze“, so die BEG-Sprecher Werner Hillebrand und Andreas Henze.

Neben den Mitgliedern des TSV Neufahrn stellt der Verein auch den Besuchern des griechischen Restaurants und des Hallenbades Neufun diese Ladesmöglichkeit zur Verfügung. Aufgeladen werden kann rund um die Uhr. Das Laden kann mit einer Ladekarte der gängigen Elektromobilitätsanbieter gestartet werden. Die BEG bietet eine Bürger-Ladenetzkarte an. Infos unter beg-fs.de. (ft)