Bürgerhaushalt: 30 000 Euro für fünf Projekte

Satte 19 Abstimmungen gab es – und dann hatte der Neufahrner Gemeinderat den Bürgerhaushalt 2019 verteilt. Nach intensiven Diskussionen blieben fünf Projekte übrig, auf die das 30 000-Euro-Budget verteilt wird. Dem Gremium war die Liste der zehn Vorschläge vorgelegt worden, die von 221 Bürgern die meisten Stimmen bekommen hatten.

Neufahrn – Der Gemeinderat nahm sich Zeit für den ersten Bürgerhaushalt und diskutierte viele Fragen. „Das ist ein Probelauf“, sagte Beate Frommhold-Buhl (SPD), „und wir sollten jetzt nicht alles zerreden.“ Schließlich hätten sich die Bürger intensiv Gedanken gemacht und Konzepte ausgearbeitet.

Drei Punkte aus der Liste der zehn Optionen bezogen sich auf den Bahnhof. Diesen Bereich sah Burghard Rübenthal (CSU) kritisch, „weil wir da teilweise etwas gestalten wollen, was uns gar nicht gehört.“ Zudem habe es schon beschlossene Anträge gegeben – und nach den Gesprächen mit der Bahn sei nichts passiert. Verschönerungen der Wände sind schon in der ersten Abstimmungsrunde gescheitert. Auch ein WC am Bahnhof bekam mit 6:9-Stimmen keine Mehrheit – mit dem Verweis darauf, dass der Vorplatz eh neu gestaltet werden soll. Ein Anti-Urin-Lack gegen üble Gerüche in der Bahnunterführung wurde mit 7:8-Stimmen abgelehnt. Letztlich blieb dort zur Umsetzung nur ein Punkt übrig: dass mit Spots in der Unterführung dunkle Ecken ausgeleuchtet werden sollen. Kosten: 2000 Euro. Neun der 15 Räte waren dafür.

In der ersten Abstimmungsrunde wurden noch einige Maßnahmen von der zweiten Hälfte der Top-10-Liste gestrichen. Dies waren Trinkbrunnen an Spielplätzen, ein Spielplatz auf dem Marktplatz oder ein mobiles Gemeindebackhaus. Die immer wieder knappen Ergebnisse der Abstimmungen zeigten, wie schwer sich der Gemeinderat tat.

Nach den Abstimmungen über die Liste der zehn Vorschläge ging es in die zweite Runde – mit der tatsächlichen Vergabe der Gelder. Und da gingen mit 8:7-Stimmen die vollen 8000 Euro an das Konzept Lebendiges Neufahrn. Dieses Papier wurde mit viel Herzblut ausgearbeitet. Das Ziel: den Ort durch mehr Grün freundlicher zu machen. Die Verwaltung machte deutlich, dass für neues Grün eine schwierige Standortfrage die Folge sei. Erfolg hatte auch Platz zwei der Liste. Hier gab es den Vorschlag, für insgesamt 6000 Euro auf zwei Spielplätzen anschlussfreie Toiletten zu installieren. 9:6 Stimmen hatten ein Ja zur Folge. 2500 Euro fließen nach einer 10:5-Abstimmung in die Errichtung eines Boule-Feldes durch Eigenleistungen des Bauhofes. Hier ist aber die Standortfrage noch offen.

Die größte Einigkeit herrschte beim Vorschlag eines inklusiven Spielplatzes. Dieser Treffpunkt für behinderte und nichtbehinderte Kinder wurde von der Verwaltung – mit einer Wippe und einem Karussell – auf rund 14 000 Euro kalkuliert. Nach den ersten beschlossenen Maßnahmen waren vom Bürgerhaushalt allerdings nur noch 11 500 Euro verfügbar. Für dieses Geld sollen nun Spielgeräte eines Inklusionsspielplatzes ausgesucht werden. Damit waren die ausgelobten 30 000 Euro im Rahmen des Bürgerhaushaltes verteilt. Dazu kommen in den nächsten Jahren bei allen Maßnahmen laufende Kosten für Pflege und Unterhalt.