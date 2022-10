„Experimente“ können tödlich enden: Neufahrner Feuerwehr gibt Tipps rund ums Thema Heizen

Problematische Vorschläge in Online-Foren

Aktuell finden sich vor allem online viele Vorschläge rund um das Thema Heizen. Die Feuerwehr Neufahrn warnt jedoch vor lebensgefährlichen Experimenten.

Neufahrn – In der aktuellen Energiekrise suchen viele Bürger nach Möglichkeiten, Heizkosten zu senken. Auf vielen Online-Plattformen wird etwa für Teelichtöfen geworben, aber auch andere offenen Feuerstellen rücken immer öfter in den Fokus. Doch die Feuerwehr Neufahrn warnt vor „lebensgefährlichen Heiz-Experimenten“, denn die Kameraden wissen: „Wer mit den falschen Heizgeräten im Innenraum heizt, bringt nicht nur sich, sondern auch andere Hausbewohnerinnen und -bewohner in akute Lebensgefahr.“

Kohlenmonoxid ist tückisch

Damit das Zuhause in der kalten Jahreszeit ein sicherer Rückzugsort bleibt und nicht zur Todesfalle wird, gibt die Feuerwehr Neufahrn wichtige Tipps rund ums Heizen: „Heizen Sie niemals im Innenraum mit Kohle- oder Gasgrills, Gas-Heizungsstrahlern, offenem Feuer, Ethanol-Öfen, Teelicht-Öfen oder sonstigen brennstoffbetriebenen Geräten.“ Grund: „Neben der Brandgefahr herrscht hier akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Das Tückische: Der Mensch kann das gefährliche Atemgift weder riechen, sehen noch schmecken. Dass sie überhaupt CO einatmen, merken die Betroffenen so gar nicht. Nur CO-Melder können über ihre technischen Sensoren zuverlässig CO in der Raumluft detektieren und entsprechend warnen“, teilt die Feuerwehr Neufahrn mit.

Und weiter: „Mit steigender CO-Konzentration in der Raumluft kann eine CO-Vergiftung zu erheblichen Beschwerden bis hin zum Tod führen. Zu den wichtigsten Symptomen einer CO-Vergiftung zählen Schwindel, Schläfrigkeit, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit und Schüttelfrost.“

Falsches Brennmaterial kann zu Kaminbränden führen

Auch das Heizen mit dafür vorgesehen Feuerstätten und Geräten birgt bei unsachgemäßer Benutzung das Risiko von Bränden (Kaminbränden) und Kohlenmonoxidvergiftungen. Der dringende Rat der Feuerwehr: „Heizen Sie Ihren Holzofen niemals mit Rest- oder Sperrmüll, Plastik, nassem Holz oder Kerzenresten. Das falsche Brennmaterial verursacht Ablagerungen im Kamin, die zu Kaminbränden führen können.“ Und: „Lassen Sie Ihren Holzofen regelmäßig inspizieren.“

Auch beim Gebrauch von Heizlüftern und/oder -decken lauern Gefahren. Deshalb warnt die Feuerwehr: „Heizlüfter, Heizdecken oder ähnliches nicht unbeaufsichtigt betreiben. Insbesondere bei Heizdecken darauf achten, nicht einzuschlafen bzw. auf automatische Abschaltfunktion der Heizdecke achten.“ Außerdem weisen die Kameraden darauf hin, dass Heizlüfter und Heizdecken „nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet“ sind. Und noch ein wichtiger Tipp: „Kein Betrieb auch von Einzelgeräten an Mehrfachsteckdosen: durch die Kontaktwiderstände der Steckerleisten in Verbindung mit der hohen Leistungsaufnahme der Geräte ist mit einer erhöhten Wärmeentwicklung an den Kontaktstellen zu rechnen.“

Abschließend bleibt der Feuerwehr Neufahrn nur ein Wunsch für den Winter: „Kommen Sie sicher und gesund durch die kalte Jahreszeit.“ ft

