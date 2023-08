Neufahrner Marktplatz wird zum bunten Forum: Fest der Kulturen feiert gelungene Premiere

Von: Andreas Beschorner

Das erste musikalische Highlight: Rada, Alaria und Hanna überraschten die Anwesenden mit volkstümlichen Gesängen aus der Ukraine. © Lehmann

Volkstümliche Gesänge, besondere Leckereien und eine unglaubliche Leistung: Das Fest der Kulturen feiert gelungene Premiere in Neufahrn.

Neufahrn – Aus bisher zwei Festen ist jetzt ein großes geworden: Unter dem Motto „Neufahrn ist bunt – Fest der Kulturen“ wurden dieses Jahr das traditionelle Bürgerfest der Gemeinde und das auch schon bewährte Kulturfest fusioniert. Und so hatten Vereine und ausländische Kulturgruppen auf dem Marktplatz erstmals ein gemeinsames Forum, sich vorzustellen – Musik und Auszeichnungen inklusive.

Erst Corona, dann das Wetter – lange ist es her, dass Bürgermeister Franz Heilmeier ein Bürgerfest eröffnen konnte. Aus der Übung war er am Samstag aber nicht, ebenso wenig wie die zahlreichen Vereine und Institutionen, die das Bürgerfest so bunt machten und das aktive Vereinsleben der Gemeinde Neufahrn widerspiegelten.

Kommt in Neufahrn nicht jeden Tag auf den Teller: Regina kredenzte am Afrikastand gegrillten Tilapia-Fisch. © Lehmann

Erstmals mit von der Partie war der Integrationsbeirat des Landkreises, der sich die Chance, sich und seine Arbeit vorzustellen, nicht entgehen ließ. Eine weitere Anreise hatten hingegen die Abordnung der Neufahrner Partnergemeinde Gardolo aus dem italienischen Trient. Sie blieb im allgemeinen Urlaubsverkehr auf der Autobahn stecken und traf daher reichlich verspätet ein, allerdings nicht zu spät, um am Stand der „Alpinis“ Spezialitäten aus der Heimat zu präsentieren.

Dank der ausländischen Kulturgruppen blieben auch lukullisch kaum Wünsche offen. So kredenzten auch Ukrainerinnen den Besucherinnen und Besuchern an zwei Ständen Leckereien aus ihrer Nationalküche.

Bayerischer Beitrag zum bunten Fest: Das Duo „Schöne Zeiten Echo“ sorgte für vertraute Klänge. © Lehmann

Ukrainerinnen waren es auch, die das erste musikalische Highlight setzten. Gleich nach Heilmeiers Eröffnung überraschte ein dreiköpfiger Frauenchor die Anwesenden mit volkstümlichen Gesängen. Um 17 Uhr übernahm dann das Duo „Schöne Zeiten Echo“ das musikalische Zepter. Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten: mit einem Kino und einem Bastelstand, beides von der Nachbarschaftshilfe organisiert.

Und dann war da noch eine besondere Auszeichnung, die Bürgermeister Heilmeier vornehmen durfte: Beim Stadtradeln hatte es Ursula Schablitzki auf schier unglaubliche 843 Kilometer gebracht.

