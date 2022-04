150-Jahr-Feier unter neuer Regie: Feuerwehr Mintraching hat einen neuen Vorsitzenden

Von: Andreas Beschorner

Reibungsloser Wechsel: (v. l.) Ex-Schriftführer Hans Burglechner (27 Jahre im Amt), Ex-Vorsitzender Hans Mayer (21 Jahre im Amt), Schriftführer Alfred Ziegltrum, 2. Kommandant Ludwig Häuser, 2. Kassier Otto Banek, Kassier Marco Fetsch, 2. Schriftführer Lukas Schablitzki, Kommandant Ludwig Felsner und Vorsitzender Stephan Oberauer. © Beschorner

Einen Wechsel in der Vereinsspitze gab es kürzlich bei der Feuerwehr Mintraching: Stephan Oberauer löste Hans Mayer als Vorsitzenden ab.

Mintraching – Es war die Kurzversion einer Jahreshauptversammlung, die die Freiwillige Feuerwehr Mintraching im Alten Schulhaus abhielt. Mit Rücksicht auf die Corona-Lage trug lediglich Kommandant Ludwig Felsner seinen Bericht vor, dann wurden die Kommandanten- und Vorstandswahlen durchgeführt. Dabei nahm Hans Mayer, der 21 Jahre lang als Vorsitzender den Mintrachinger Feuerwehrverein geführt hatte, seinen Hut. Die 150-Jahr-Feier der Mintrachinger Wehr im Mai wird er also als „normales“ Mitglied erleben. Mit Ludwig Felsner und Ludwig Häuser wurde das bisherige Kommandanten-Duo in seinem Amt bestätigt.

Was die Vereinsposten betrifft, gab es nicht nur an der Spitze einen Wechsel von Mayer hin zu seinem Nachfolger Stephan Oberauer. Während mit Marco Fetsch und Otto Banek die Ämter des 1. und 2. Kassiers in bewährten Händen blieben, verabschiedete sich auch Schriftführer Hans Burglechner von seinem Posten. Stolze 27 Jahre lang hatte er dieses Amt ausgeübt, sein Nachfolger als 1. Schriftführer heißt Alfred Ziegltrum, dessen Stellvertreter bleibt Lukas Schablitzki.

Die Statistik der FW Mintraching für das Jahr 2021 kann sich sehen lassen: 1837 Einsatz- und Ausbildungsstunden haben die 45 Aktiven und 17 Jugendlichen geleistet, im Jahr davor waren es 1550. 35 Mal wurden die Mintrachinger Floriansjünger alarmiert, in einem Fall wurde die Hilfe nach vorheriger Absprache benötigt. Darunter waren 14 Brandeinsätze, 17 Technische Hilfeleistungen mit insgesamt 631 Einsatzstunden. Hinzu kamen zehn Übungen und diverse Lehrgänge, außerdem der Arbeitsdienst und die in den Garagenanbau investierten rund 1100 weiteren Arbeitsstunden, sodass sich an Gesamtstunden für die FFW Mintraching 2487 Stunden ergeben.

Vor allem auch auf die Kassenlage hat sich die Corona-Pandemie ausgewirkt, wie im Bericht von Marco Fetsch nachzulesen ist: Kaum Vereinsleben – das bedeute auch kaum Bewegung in der Kasse, weil sowohl Einnahmen als auch Ausgaben stark reduziert waren. Lediglich die Kosten für Verpflegung seien 2021 etwas gestiegen, weil der Anbau an das Feuerwehrhaus mit viel Eigenleistung der Mitglieder bewerkstelligt worden sei.

Seinen letzten Bericht als Vorsitzender legte Mayer ebenfalls schriftlich vor, musste vor allem davon schreiben, dass die Nutzung des Alten Schulhauses in 2020 und 2021 wegen der Corona-Auflagen stark eingeschränkt gewesen sei. Immerhin: Seit 2021 gibt es einen neuen Nutzer der Räumlichkeiten – die Musikschule Hallbergmoos-Neufahrn.

