Ganz heiß drauf: Eisbahn am Neufahrner Marktplatz eröffnet

20 Jahre Marktplatztreff in Neufahrn werden heuer gefeiert. Nicht fehlen darf dabei die Eisbahn, die jetzt eröffnet wurde.

Neufahrn – 20 Jahre Marktplatz Neufahrn kann man heuer feiern. Und da darf selbstverständlich die Eisbahn nicht fehlen, die noch bis mindestens Ende Januar große und kleine Schlittschuhfans, Eisstockschützen oder einfach Menschen, die Lust auf einen Glühwein oder eine Bratwurst haben, anziehen wird. Am Freitag wurde die Eisfläche eröffnet – eine echte Geduldsprobe für all die kleinen Neufahrner, die unbedingt aufs Eis wollten. Den Auftakt machte die Street-Samba-Band „Go Brazil“, die immer wieder neue Stücke mit neuen Rhythmen auf ihren beleuchteten Trommeln zum Besten gaben. Derweil lief in der benachbarten Hütte der Verkauf von Glühwein, Bier und Schmankerl bereits auf Hochtouren. Dann ergriff Bürgermeister Franz Heilmeier das Mikrofon, dankte den zahlreichen Beteiligten, dass es wieder geklappt habe mit dem Eislaufvergnügen in Neufahrn.

+ Samba-Klänge steuerte die Band „Go Brazil“ zu den Feierlichkeiten am Marktplatz bei. © zz

„Go Brazil“ heizte ordentlich ein

Sylvia Zech von Climate Energy wies auf die Tombola hin, deren Erlös der Neufahrner Jugend zugutekommt, kündigte dann Mädchen und Buben aus München, die Eislaufstars von morgen, an, die bereits Pirouetten, Ein- und Zweifachsprünge und wunderbare Choreografien beherrschen. Und nachdem „Go Brazil“ nochmals eingeheizt hatte, wurden die rot-weißen Absperrbänder endlich abgenommen, konnten die kleinen und großen Neufahrner ihre Eisfläche erobern.

Noch (mindestens) bis zum 31. Januar ist die Eisfläche der Climate Energy geöffnet und bieten die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Marktplatztreffs heimelige Atmosphäre zur kalten Jahreszeit – mit Crêpes, Raclettesemmeln und Wiener Würstl zu heißen und kalten Getränken.

Schlittschuhbörse als feste Einrichtung

Und dann ist da ja noch eine weitere feste Einrichtung des Marktplatztreffs im Zusammenhang mit der Eisbahn: die Schlittschuhbörse. Gründe genug also, mehr als nur einmal in den kommenden Wochen auf dem heimischen Marktplatz vorbeizuschauen – mit oder ohne Schlittschuhe, mit oder ohne Eisstock.

