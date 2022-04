Gezündelt und Toilette verwüstet: Rowdys machen vor Friedhof nicht Halt

Die Polizei sucht nach Vandalen, die auf dem Neufahrner Friedhof ihr Unwesen getrieben haben. Symbolbild © Rene Ruprecht

Auch vor Friedhöfen machen Vandalen nicht Halt: Auf dem in Neufahrn wurde nun eine Damentoilette verwüstet.

Neufahrn – Die Damentoilette der Leichenhalle am Friedhof in Neufahrn wurde zur Zielscheibe von Rowdys. Die unbekannten Täter hatten wohl über das Wochenende in der Toilette der Spiegel mit Papierhandtüchern beklebt und die Papierfetzen dann angezündet, teilt die Polizei mit. Auch der Mülleimer wurde angesteckt.

Der Schaden, den eine Friedhofsbesucherin meldete, hielt sich glücklicherweise in Grenzen: Nur Spiegel und Eimer wurden komplett zerstört, zudem wurde die Toilette stark verrußt. Der Schaden dürfte rund 400 Euro betragen. Jetzt sucht die Polizei Neufahrn nach Zeugen: Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich bei der PI unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 melden. ft

