Green-Campus-Investor verabschiedet sich aus Neufahrn - aber es gibt schon andere Interessenten

Von: Andreas Beschorner

Auf dem zwölf Hektar großen Areal südlich der Römerstraße, im dortigen Gewerbegebiet zwischen der A 92 und der Staatsstraße 2350, ist der „Green Campus“ geplant. © Lehmann

Die Jost Energy AG ist raus: Jetzt sucht die Gemeinde einen anderen Investor für ihr Projekt „Green Campus Neufahrn“. Gespräche laufen bereits.

Neufahrn - Die Vorfreude war groß im September 2020, das Projekt stieß auf uneingeschränkte Zustimmung, die Gemeinde Neufahrn wollte bei der Gewerbeansiedlung neue Wege gehen. Anlass: die Pläne der Jost Energy AG, auf dem zwölf Hektar großen Areal südlich der Römerstraße, im dortigen Gewerbegebiet zwischen der A 92 und der Staatsstraße 2350 (ehemalige B 11), einen „Green Campus Neufahrn“ entstehen zu lassen. Doch der Investor hat sich, wie das Tagblatt nun erfahren hat, verabschiedet.

Das Vorhaben war ebenso ehrgeizig wie Aufsehen erregend: Durch den umfassenden Einsatz innovativer und regenerativer Energieträger sollte das ganze Gewerbegebiet bilanziell ohne CO2-Emission betrieben werden und sich damit klimaneutral stellen. Zugleich sollten durch eine attraktive Architektur und mit einem hohen Maß an Durchgrünung und an Aufenthaltsqualität die Voraussetzungen für die Ansiedelung von hochwertigen Büroarbeitsplätzen in wichtigen Zukunftstechnologien geschaffen werden.

Nachhaltig, innovativ, ökologisch und ökonomisch, zukunfts- und wegweisend – das waren die Schlagworte, die im Rathaus und im Gemeinderat für Begeisterung und uneingeschränkte Zustimmung sorgten. Es sollte „ein Leuchtturmprojekt“ werden, die ersten Gebäude sollten 2026 stehen. Und die Hoffnung war groß, dass man in der Folge auch den ersehnten S-Bahn-Haltepunkt am Gewerbegebiet bekommt.

Kein abruptes Nein der Jost-Gruppe, eher „ein schleichender Prozess“

Doch diese zukunftsweisenden Pläne haben einen empfindlichen Dämpfer bekommen: Die Jost-Gruppe habe entschieden, das Projekt in Neufahrn „nicht mehr weiterzuverfolgen“, bestätigte Neufahrns Pressesprecherin Gabriele Ostertag-Hill auf FT-Nachfrage. Das sei „ein schleichender Prozess gewesen“, über die genauen Beweggründe könne man „nur spekulieren“. Doch gestorben sei das ehrgeizige Vorhaben deshalb sicher nicht, betonte Ostertag-Hill. Die Gemeinde befinde sich bereits mit mehreren anderen Investoren in Gesprächen, die teilweise auch schon „konkret“ seien.

Nach wie vor sei es nämlich der Wille und das Interesse der Kommune, an diesem Standort ein ökologisch und ökonomisch ausgerichtetes Gewerbe anzusiedeln, einen „Green Campus“ zu installieren. Dahinter stehe auch der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom September 2020, an dieser Stelle etwas „ökologisch Modellhaftes“ zu entwickeln, um so eine Diversifizierung des Gewerbes zu erreichen. Im Klartext: Nicht nur Logistiker sollen sich in Neufahrn ansiedeln.

Wie‘s weitergeht, hängt vom künftigen Partner ab

Welchen Zeithorizont man da jetzt anstrebe, sei noch nicht zu sagen, hänge das doch auch von dem künftigen Partner ab, heißt es aus dem Rathaus. Auf jeden Fall würden die Pläne, so sie denn einmal spruchreif sind, wieder öffentlich vorgestellt werden. Danach stünden Bebauungsplanänderung mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit und der Abschluss städtebaulicher Verträge auf der Agenda.