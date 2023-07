Griff in den Schritt: Mann (40) wird von Unbekanntem sexuell belästigt

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der in Neufahrn übergriffig wurde. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde ein 40-Jähriger aus Neufahrn. Die Polizei fahndet nach dem geflüchteten Täter - und hofft auf Hinweise.

Neufahrn - Ein Mann aus Neufahrn (40) ist am Mittwoch sexuell belästigt worden. Er stand um 19.50 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts an der Ludwig-Erhard-Straße in Neufahrn, als ihn ein Betrunkener ansprach. Laut Polizei begann der Unbekannte ein „belangloses Gespräch. Plötzlich und unvermittelt fasste er dem 40-Jährigen ohne weitere Äußerungen in den Schritt.“ Danach machte er sich aus dem Staub.

Der Täter ist laut Opfer etwa 45 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und trug eine rote Kappe. Hinweise an die PI Neufahrn, Tel. (0 81 65) 9 51 00.

