Pflüglers Kompromiss: Schulbuspauschale wird nur um zwei Prozent erhöht

Was zu viel ist, ist zu viel. Das sagte sich auch die Mehrheit des Verwaltungsausschusses Neufahrn und lehnte am Mittwoch den Antrag der Firma Hadersdorfer auf Erhöhung der Schulbuspauschale um 4,43 Prozent ab. Doch ganz erfolglos war der Antrag des Moosburger Busunternehmens dann doch nicht.

Neufahrn – Michaela Wiencke-Bimesmeier stellte den Gemeinderäten das Ansinnen vor: Weil die Rohstoffpreise und die Lohnkosten gestiegen seien, beantrage die Firma Hadersdorfer eine Erhöhung der Schulbuspauschale um 8500 Euro pro Jahr, was 4,43 Prozent entspreche. Angesichts der Tatsache, dass in der Vergangenheit Preissteigerungen im Abstand von fünf Jahren und mehr geltend gemacht worden seien, sei eine weitere Erhöhung jetzt nach nur einem Jahr „akzeptabel“, so die Sicht der Verwaltung. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat nämlich einem Antrag der Firma Hadersdorfer auf Anhebung der Pauschale um 7,8 Prozent zugestimmt.

Matthias Caven (FW) sah das anders als die Verwaltung: Eine so deutlich Erhöhung innerhalb von zwei Jahren erscheine ihm schon sehr viel. Florian Pflügler (ÖDP) urteilte ähnlich und regte an, der Firma Hadersdorfer eine Anhebung um zwei Prozent zu genehmigen. Bürgermeister Franz Heilmeier sagte, es gebe selbstverständlich keine Verpflichtung der Gemeinde, dem Antrag zuzustimmen. Der Antrag der Firma Hadersdorfer wurde dann auch mit 5:5 Stimmen abgelehnt, der Antrag von Pflügler, die Pauschale also um rund 4000 Euro zu steigern, erhielt allerdings eine 8:2-Mehrheit.