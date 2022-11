Neufahrn ist jetzt eine „fahrradfreundliche Kommune“: Viel Lob, aber auch ein paar Kritikpunkte

Die Gemeinde Neufahrn ist nun auch offiziell eine „fahrradfreundliche Kommune“. Vieles wurde bereits erledigt, gewisse Aufgaben sind allerdings noch offen.

Neufahrn - Die Bewertungskommission der AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern) hat Ende Oktober die Kommune hinsichtlich ihrer Fahrradfreundlichkeit auf Herz und Nieren geprüft – und kam zu einem positiven Ergebnis, wie nun Rathaus-Sprecherin Gabriele Ostertag-Hill mitteilte. Die Kommission, bestehend aus AGFK-Geschäftsführerin Sarah Guttenberger, Robert Burschik vom Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sowie Martin Singer vom Bayerischen Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr ist zu dem Schluss gekommen, „dass die Radverkehrsförderung in Neufahrn einen hohen Stellenwert einnimmt und es in den vergangenen Jahren auch einige positiven Veränderungen gab“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Simon Weichwalds Radverkehrskonzept hat den Grundstein gelegt

Bei einer sogenannten Vorbereisung im Jahr 2018 wurden damals Handlungsempfehlungen an die Kommune weitergegeben, die es bis zur nachfolgenden Hauptbereisung durch die Bewertungskommission im Oktober zu erfüllen galt. Einen ganz wichtigen Grundstein zur Zertifizierung hat zudem das neue Radverkehrskonzept gelegt, das federführend vom Mobilitätsbeauftragten im Rathaus, Simon Weichwald, erarbeitet wurde. Auch die weiter geplanten Maßnahmen sowie das Engagement aus Politik, Verwaltung und der ADFC-Ortsgruppe trafen auf positive Resonanz bei der Bewertungskommission.

Nach der Hauptbereisung Ende Oktober vor den Neufahrner Rathaus: (v. l.) Robert Burschik (ADFC Bayern), Sepp Lettner und Monika Kasparek (ADFC-Ortsgruppe), Martin Singer (Staatsministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr), Sarah Guttenberger (Geschäftsführerin der AGFK Bayern), Simon Weichwald (Mobilitätsbeauftragter), Bürgermeister Franz Heilmeier und MdL Johannes Becher.

Bürgermeister Franz Heilmeier begrüßte am Tag der Hauptbereisung im Rathaus neben der Bewertungskommission auch Vertreter der verschiedenen Gemeinderatsfraktionen, Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe Neufahrn-Eching sowie Ersten Hauptkommissar Michael Ertl, den Leiter der Polizeiinspektion Neufahrn. Vormittags stellte Mobilitätsbeauftragte Weichwald die Fortschritte im Bereich Förderung des Radverkehrs und die erfüllten Kriterien in einer Präsentation vor. Am Nachmittag ist man zusammen mit der Bewertungskommission durch Neufahrn geradelt und hat verschiedene Standorte begutachtet.

Expertenrunde lobte unter anderem die Planungen für den künftigen Radwegausbau

Dabei konnte, so Ostertag-Hill, die Gemeinde bei der Bewertungskommission neben einigen Grundsatzbeschlüssen „mit besagtem, umfassenden Radverkehrskonzept punkten, welches als Leitfaden zur Umsetzung der Maßnahmen in den nächsten Jahren gilt“. Als positiv bewertete die Kommission zudem, dass die Gemeinde bereits die Planungen für den künftigen Radwegausbau und die Erneuerung der Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof vorangetrieben hat. Auch die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Bahnhofstraße auf 30 km/h sowie kleinere Maßnahmen, wie Rotmarkierungen, Ampelgriffe und die Absenkung von Bordsteinkanten trafen auf das Lob der Expertenrunde.

„Natürlich gab es auch Kritikpunkte, bei denen die Gemeinde nachbessern muss. Dies trifft unter anderem zu für die Radwegebenutzungspflicht, welche es aufzuheben gilt. Auch beim Thema Winterdienst und Baustellenmanagement besteht Verbesserungspotenzial“, führte die Rathaus-Sprecherin aus.

Die Gemeindeverwaltung nahm die Anregungen der Kommission auf. Simon Weichwald: „Wir befinden uns noch im Anfangsstadium der Radverkehrsförderung, aber der politische Wille und Engagement sind deutlich zu erkennen. Wir werden die nächsten Jahre nutzen, um angesprochene Mängel zu beseitigen und dem Anspruch an eine fahrradfreundliche Kommune voll gerecht zu werden.“ Insgesamt hat Neufahrn nun sieben Jahre Zeit, weitere Maßnahmen umzusetzen, um das Radfahren vor Ort weiter zu verbessern.

