Fest für die Hundertprozentigen: Jo-Mihaly-Mittelschule verabschiedet 46 Absolventen

Alle haben’s geschafft: Die 46 jungen Frauen und Männer der zehnten Jahrgangsstufe an der Jo-Mihaly-Mittelschule in Neufahrn haben ihren Abschluss in der Tasche. Rektorin Marietta Hager wünschte ihnen für ihren Lebensweg ein großes Herz.

