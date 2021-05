Lernen und Austauschen: Neuer Neufahrner Unternehmerdialog kommt gut an

Plattform für lokale Betriebe und Geschäftsleute

In Neufahrn gibt es eine neue, digitale Dialogreihe für Unternehmer. Der Auftakt war erfolgreich.

Neufahrn – Der neue Neufahrner Unternehmerdialog stößt auf große Resonanz bei lokalen Unternehmern. Die ersten beiden Events der digitalen Dialogreihe waren gut besucht. Standortförderer Felix Kretz, der das Format ins Leben gerufen hat, zieht nach dem Auftakt eine durchwegs positive Bilanz. Mit dem aufgrund der Pandemie digitalen Veranstaltungsformat sollen ortsansässige Betriebe und Geschäftsleute regelmäßig eine Plattform für den Erwerb von Fachinformation und den Austausch zu aktuellen Wirtschaftsthemen bekommen.

Produktivität und Netzwerke

Bei der ersten Veranstaltung Anfang Mai drehte sich alles um das Thema „Stressfreie Produktivität“. Beim Folge-Event eine Woche später ging es um „Business Networking on- und offline“. Referent war jeweils Oliver Gassner, der seit vielen Jahren als Berater zur Business-Kommunikation im Social Web tätig ist. Sowohl die Teilnehmerzahlen wie auch die rege Diskussion im Anschluss an Gassners Fachvorträge zeigten, dass Themen ausgewählt worden waren, die bei der breiten Neufahrner Unternehmerschaft aus Handwerk, Kreativwirtschaft, Logistik und verschiedener Dienstleister auf reges Interesse stießen.

Für das dritte Event am heutigen Dienstag hat Standortförderer Kretz eine renommierte Fachfrau für Digitalisierungsprozesse rekrutiert. Petra Dahm, die Geschäftsführerin der Münchner Flame GmbH, hat sich im Bereich Digital Business und breite Anwendungen für KMU einen Namen gemacht als erfahrene Strategie- und Kommunikationsexpertin. Auch wenn die Digitalisierung für viele Unternehmen bereits seit längerem auf der Agenda stand, hat der ganze Prozess durch die Corona-Pandemie eine neue Dynamik entwickelt. Angebote, Distributionswege, Arbeitsabläufe und Kommunikationsverhalten mussten ad hoc überdacht werden. Wie aber lassen sich Geschäftsmodelle schnell digitalisieren und welche praktischen Tipps gibt es, um durch diese Herausforderung erfolgreich zu navigieren?

Chance für Kurzentschlossene

Bei der Veranstaltung am Dienstag, 18. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr steht dann auch die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle sowie entsprechende Treiber, Chancen und Erfolgsfaktoren im Blickpunkt. Als Plattform dient, wie schon bei den ersten beiden Events, wieder das Videokonferenz-System Zoom. Interessierte können sich noch spontan bis heute um 9 Uhr unter hello-flame.de/neufahrner-unternehmerdialog-18-mai-2021/ oder direkt via Mail an felix.kretz@neufahrn.de zur Veranstaltung anmelden. Und wie schon die beiden ersten Events des Unternehmerdialogs, ist auch diese Veranstaltung ein kostenloses Serviceangebot der Neufahrner Standortförderung. ft

