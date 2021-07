Mann steht mit Messer auf Hausdach und beobachtet Bewohner - dann greift er Polizisten mit Pfefferspray an

Er ist schon einmal aufgefallen

Mit einem Messer bewaffnet stand ein Mann in Neufahrn auf dem Vordach eines Hauses. Als die Polizei einschritt, griff er die Beamten an.

Neufahrn - Bei der PI Neufahrn ging am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Anruf ein, dass ein mit einem Messer bewaffneter Mann auf dem Vordach eines Hauses an der Massenhausener Straße in Neufahrn stehe und die Innenräume beobachte. Daraufhin rückten mehrere Polizeifahrzeuge zu dem Anwesen aus.

Mann steht mit Messer auf Hausdach: Als Polizei kommt, flüchtet er

Der Mann, wie sich später herausstellte ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde vom Hausbesitzer angesprochen und aufgefordert, vom Dach zu steigen und auf die Polizei zu warten. Dieser Aufforderung kam der Mann zunächst nach. Als er jedoch von der Streifenbesatzung, die als Erste vor Ort eintraf, angesprochen wurde, lief der 32-Jährige davon, konnte jedoch kurz darauf eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Dagegen wehrte sich der 32-Jährige jedoch so massiv, dass er zu Boden gebracht wurde. Dabei verlor einer der Beamten sein Pfefferspray, das der Mann ergriff und versuchte, gegen die Polizisten einzusetzen. Ihm gelang es, in Richtung eines Beamten zu sprühen, traf diesen jedoch glücklicherweise nur an der Hand.

Mann war zuvor in München ebenfalls auffällig geworden

Schließlich konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden. Ein Messer konnte nicht bei ihm gefunden werden. Nachdem der Beschuldigte bereits einige Tage zuvor in München auffällig wurde - auch hier wird ihm unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen -, beantragte die Staatsanwaltschaft Landshut den Erlass eines Haftbefehls. Am Dienstag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. ft

