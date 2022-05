Nach Corona-Zwangspause: Renoviertes Kriegerdenkmal in Massenhausen gesegnet

Urkunden und Ehrennadeln überreichte Vorsitzender Otto Radlmeier (r.) an (v. l.) Hans Flörs, Helmut Maier, Hannes Haun, Andreas Seemüller, Martin Kratzl, Leonhard Kreitmeier, Walter Pfefferle, Sabine Huber posthum für Bernhard Huber, Stefan Heiger, Günter Mayer und Johann Wolfseder. © Verein

Zwei Jahre lang musste die Segnung des renovierten Kriegerdenkmals in Massenhausen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun war es soweit.

Massenhausen – Nach der gut besuchten Messe unter der Gottesdienstleitung des Leitenden Militärdekans Artur Wagner im Pfarrergarten der Kirche Mariä Heimsuchung wurde das Kriegerdenkmal geweiht.

Anfang 1920 wurde das Denkmal, wie auf alten Fotos dokumentiert, unter großer Anteilnahme der gesamten Ortsbevölkerung zum Gedenken der elf gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs errichtet, in den 1950er Jahren wurden auf zwei Steinplatten die Namen von insgesamt 49 Gefallenen und Vermissten allein aus der Ortschaft Massenhausen ergänzt.

Denkmal-Renovierung zum 100-Jährigen

Zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2020 konnte die Renovierung unter Kostenbeteiligung der Gemeinde Neufahrn und einer großen Spendenbereitschaft der Massenhausener Bevölkerung in die Tat umgesetzt werden. Neben anderen Arbeiten wurde in Eigenleistung zahlreicher Massenhausener Vereinsmitglieder von der fast schwarzen Gedenksäule und den beiden Namenstafeln der Dreck der Jahrzehnte unter Anleitung der Firma Kozel gründlich abgewaschen, Inschriften und Abbildungen wurden neu gefasst. Einige witterungsbedingte Beschädigungen im Granit wurden durch die Firma Anton Biegger instand gesetzt. Der Bauhof der Gemeinde Neufahrn sorgte für die Ausbesserung der Teerdecke der Straße und der Umrandung am Denkmal.

Das Kriegerdenkmal in Massenhausen wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens im Jahr 2020 renoviert. Auf die Einweihung mussten die Mitglieder Corona-bedingt zwei Jahre warten. Nun war es so weit: Der Leitende Militärdekan Artur Wagner segnete das Kriegerdenkmal im Beisein vieler Mitglieder. © Verein

Zusätzlich wurde der Wunsch auf einen weiteren Fahnenmast realisiert. Nun kann an Gedenktagen neben der Deutschland- und Bayernfahne auch die Europaflagge gehisst werden.

Nach Gebet und Segnung am Kriegerdenkmal erfolgte die Ansprache des 2. Bürgermeisters der Gemeinde Neufahrn, Josef Eschlwech. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine betonte er die Notwendigkeit der Erinnerung an die Schrecken von Kriegen, sagte allerdings auch, dass niemand zum Gedenken gezwungen werden könne. Auch der 1. Vorsitzende des KSV Massenhausen-Fürholzen-Hetzenhausen, Otto Radlmeier, ging in seiner kurzen Rede auf die Bedeutung von Kriegerdenkmälern als Friedensmahnmale ein.

Jetzt auch ein Geschichtenverein

Nach gemeinsamer Kranzniederlegung, dem umfassenden Totengedenken und der Verlesung der Namen der gefallenen Soldaten folgte im Anschluss die Jahreshauptversammlung im Landgasthof Hepting. Hauptpunkt war die Vorstellung und Zustimmung zur Satzungsänderung vom Krieger- und Soldatenverein in einen Krieger-, Soldaten und Geschichtsverein, der sich auch um die Bewahrung der Ortsgeschichte kümmert. Nach einer vorbereitenden Info-Veranstaltung im Jahr 2021 waren die meisten Mitglieder informiert und interessiert, sodass die Satzungsänderung von den Anwesenden einstimmig angenommen wurde. Der Verein erwartet dadurch auch die Gewinnung von Neumitgliedern aus anderen Zielgruppen. Bis zur offiziellen Wahl im Rahmen der nächsten Vorstandswahlen gelang es dem 1. Vorsitzenden, die Mitglieder Michael Rottenkolber, Johann Wolfseder und Daniel Rottenkolber kommissarisch zu Ansprechpartnern der Geschichtsabteilung zu gewinnen.

Mitgliedsbeitrag von 16 auf 25 Euro erhöht

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde eine Anpassung des Jahresbeitrages von 16 auf 20 Euro beantragt. Dem Vorschlag eines Mitgliedes, den Betrag sogar auf 25 Euro zu erhöhen, wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Von der vergangenen Kriegsgräbersammlung berichtete Vorsitzender Radlmeier, dass neun Sammler in den drei Ortsteilen unterwegs waren und trotz Corona ein neues Rekordergebnis von 2598 Euro erzielt werden konnte. Sein Dank galt den großzügigen Spendern und den Sammelteams.

Der Krieger, Soldaten- und Geschichtsverein Massenhausen-Fürholzen-Hetzenhausen e.V. hat nach dem Tod von 18 Mitgliedern in den Jahren 2020 bis 2022 und der kürzlichen Neugewinnung von zehn jüngeren Mitgliedern derzeit 128 aktive Mitglieder, davon drei Frauen. Während der Versammlung konnten weitere Mitglieder, darunter zwei Frauen, geworben werden – zur Freude der Verantwortlichen. ft

Ehrungen:

Ehrennadel in Bronze für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit: Andreas Seemüller

Ehrennadel in Silber für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit: Martin Kratzl, Walter Pfefferle, Hans Flörs, Stefan Heiger, Helmut Maier, Johann Wolfseder und Bernhard Huber

Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Hannes Haun

Ehrenkreuz in Gold für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit: Leonhard Kreitmeier und Günter Mayer

