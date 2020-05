Die Gesundheit geht vor: Hans Mayer tritt zurück

Sicher ist sicher: Weil es ihm seine Ärzte dringend geraten haben, verabschiedet sich Neufahrns CSU-Urgestein Hans Mayer nach 28 Jahren aus dem Gemeinderat.

Neufahrn – 28 Jahre lang als CSU-Gemeinderat, die vergangenen sechs Jahre als 2. Bürgermeister, hat er die Geschicke Neufahrns mitbestimmt. Und ginge es nach dem Wählerwillen, hätte er es weitere sechs Jahre tun sollen. Doch die Gesundheit hat Hans Mayer einen Strich durch die Rechnung gemacht: Nach zwei kardiologischen Eingriffen im April und auf dringendes Anraten der behandelnden Ärzte tritt Mayer zurück und wird sein neues Mandat nicht antreten.

In einer gemeinsamen Erklärung von CSU-Ortsverband und Fraktion in Neufahrn wird der Rücktritt von „unserem Gemeinderat Hans Mayer“ aus gesundheitlichen Gründen bedauert. Mayer, der sich stets in besonderem Maße für die kommunalen Belange der Gemeinde Neufahrn eingesetzt habe, ist seit 1992 ununterbrochenes Mitglied im Gemeinderat und bekleidete seit dem 1. Mai 2008 das Amt des 2. Bürgermeisters. Damit habe er „die Entwicklung der Gemeinde Neufahrn wesentlich geprägt“, heißt es in der Mitteilung.

Dank für „sechs sehr angenehme Jahre“ an seine Bürgermeister-Kollegen

Mayer begründet seinen Rücktritt mit zwei Herzoperationen im Klinikum Bogenhausen und der dringenden Empfehlung der Ärzte, kürzer zu treten. Deshalb habe er sich „nach reiflicher Überlegung“ entschlossen, sein Mandat niederzulegen. „Dem gesamten Gremium wünsche ich eine starke und glückliche Hand in der künftigen Leitung der Gemeinde“, betonte Mayer, der sich über die große Unterstützung und den ehrlichen Zuspruch, den er von den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat erfahren durfte, freut.

Vor allem bedankt sich Mayer bei Rathauschef Franz Heilmeier und 3. Bürgermeister Thomas Seidenberger „für sechs gemeinsame, sehr angenehme und erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit“. Der stellvertretende CSU-Ortschef Ozan Iyibas zeigte sich von diesem Schritt berührt und bedauert Mayers Entscheidung, wenngleich er dessen Beweggründe fraglos akzeptiert. „In einem persönlichen Gespräch hat er mir seine persönliche Situation erläutert und, dass seine Gesundheit an erster Stelle steht, weshalb ich seinen Entschluss nachvollziehen kann. Ich habe hohen Respekt vor dieser Entscheidung“, so Iyibas. Jeder, der Mayer kenne, wisse, „wie schwer ihm dieser Schritt gefallen sein muss.“ Gemeinderat und der CSU-Fraktion werde Mayers profunde Erfahrung fehlen.

Wenn am Montag also die konstituierende Sitzung stattfindet, wird Silke Rößler aus Massenhausen als Nachrückerin auf der CSU-Liste den Eid ablegen. Ihr wünscht Iyibas alles Gute.