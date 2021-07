Mobiles Impfteam kommt nach Neufahrn - Anmelden können sich Kinder und Erwachsene

In Neufahrn findet am Freitag eine Impfaktion statt. Symbolbild

Am Freitag beim TSV

Ein mobiles Impfteam kommt am Freitag zum TSV Neufahrn. Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Mitglieder des Sportvereins, sondern an alle.

Neufahrn - Der Freistaat erweitert seine Impfstrategie, indem er neben den festen Impfzentren nun auch auf mobile Impfteams setzt. Ein solches kommt am Freitag, 30. Juli, um 16 Uhr zum TSV Neufahrn. Wer will, kann sich hier ohne Terminvereinbarung von einem Arzt gegen Corona impfen lassen. Insgesamt dauert der gesamte Impfprozess nur rund 20 Minuten.

Die Erstimpfung erfolgt am Freitag, 30. Juli, von 16 bis 20 Uhr. Der Termin für die Zweitimpfung ist Donnerstag, 2. September, von 16 bis 20 Uhr. Geimpft wird in der Vereinsgaststätte des TSV Neufahrn, Zum Griechen am Freizeitpark, Käthe-Winkelmann-Platz 3 in Neufahrn. Die Buslinien 691/692 halten dort.

Angebot nicht nur für TSV-Mitglieder

Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren werden mit Biontech geimpft. Erwachsene können zwischen Biontech und Johnson & Johnson wählen. Das Angebot richtet sich an alle in Neufahrn, nicht nur an TSV-Mitglieder. Der TSV Neufahrn unterstützt die Impfkampagne zusammen mit dem Impfzentrum Freising in Neufahrn. Bitte mit einer kurzen E-Mail an die Adresse impfen@tsv-neufahrn.de unter Angabe der Anzahl der interessierten Personen anmelden. So können die Verantwortlichen die benötigten Impfmengen besser abschätzen. ft

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.