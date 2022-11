Keine Angebote von Stromlieferanten: Jetzt muss der Bürgermeister entscheiden

Gemeinderat gibt Heilmeier freie Hand

Weil keine Angebote eingingen, muss sich Neufahrn für 2023 selbst um einen Vertrag mit einem Stromanbieter kümmern. Eine Notlösung gibt es auch schon.

Neufahrn - Die Gemeinde Neufahrn bezieht den Strom für die gemeindlichen Liegenschaften von einem Stromanbieter, der durch die Bündelausschreibung der Firma KUBUS ermittelt wurde. So weit, so gut. Der bisherige Stromliefervertrag mit der Firma E.ON endet zum Jahresende 2022. So weit, so gut. Und deshalb hat die Firma KUBUS für die Jahre 2023 bis 2025 eine neuerliche Ausschreibung durchgeführt. Gar nicht gut. Denn: Es gingen keine Angebote ein. Die Folge: Zumindest für 2023 ist die Gemeinde Neufahrn selbst für einen Vertragsabschluss mit einem Stromanbieter verantwortlich.

Angebote sind oft nur wenige Stunden gültig

Der Gemeinderat hat dafür nun Bürgermeister Franz Heilmeier freie Hand gegeben. Was nicht zuletzt auch daran liegt, dass die Angebote der Stromlieferanten im Regelfall nur wenige Stunden gültig sind, hieß es im Gemeinderat. Weshalb eine Beschlussfassung durch ein Gremium in diesem Fall nicht möglich ist.

Die gemeindliche Liegenschaftsverwaltung hatte bereits Anfang Oktober im Hinblick auf das Vertragsende der Stromlieferverträge einige Unternehmen angeschrieben: E.ON, die Stadtwerke Freising, Dachau, München, Landshut, Pfaffenhofen, Augsburg und Ingolstadt, dazu Vattenfall, oder auch das Überlandwerk Erding. Manche hätten bereits abgelehnt, auf einige Rückmeldungen warte man noch. Um eine schnelle Entscheidung und Beauftragung eines Angebotes garantieren zu können, empfahl die Verwaltung also, den Rathauschef mit der Durchführung des Vergabeverfahrens zu beauftragen – und ihm entsprechend alle notwendigen Ermächtigungen zum schnellen Abschluss eines Stromliefervertrages zu erteilen.

E.ON wäre der Ersatzversorger - für drei Monate

Betroffen sind alle gemeindlichen Einrichtungen sowie alle öffentlichen, mit Strom versorgten Bereiche im Gemeindegebiet. Der jährliche Verbrauch liegt in Summe bei etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden. Wichtig: Falls kein Stromliefervertrag abgeschlossen werden könne, falle die Gemeinde für drei Monate in die Ersatzversorgung beim Grundversorger E.ON. Nach Ablauf der drei Monate bestehe aber kein automatischer Anspruch auf einen Stromliefervertrag.

Auch wichtig: KUBUS bereitet eine neue Bündelausschreibung für die Jahre 2024 bis 2026 vor.