Der nächste Kindergarten mit Krone

Freitag ist Richtfest-Tag: Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier (2. v. r.), Zimmerer, Vertreter von Gemeinde und Architekturbüro freuten sich über ein „großen Gemeinschaftswerk“ Am Sportplatz.

Richtfest in Neufahrn

von Andreas Beschorner

Nein, man werde jetzt nicht an jedem Freitag ein Richtfest feiern, versicherte Bürgermeister Franz Heilmeier, als man – nur eine Woche nach dem Richtfest für die Kita am Keltenweg – wieder einem Kindergarten die Krone aufsetzen und einem Richtspruch lauschen durfte. Dieses Mal für einen viergruppigen Kindergarten samt vier Personalwohnungen Am Sportplatz.