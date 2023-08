Nach Messer-Angriff: Der Angeklagte lacht und feixt - Gericht fällt Urteil

Entscheidung über selbsterklärtes Mafia-Opfer

Weil er sich angeblich von der Mafia bedroht gefühlt hat, ist ein 52-Jähriger in Neufahrn mit dem Messer auf drei Männer losgegangen. Jetzt gibt es ein Urteil.

Neufahrn – In der Welt des Angeklagten kann ihm jeder den Tod bringen. Daher versicherte Vorsitzender Richter Ralph Reiter dem Angeklagten in der Urteilsbegründung: „Auch die erste Strafkammer gehört nicht der Mafia an.“ Man wolle ihm nichts Böses, müsse aber dafür Sorge tragen, dass „so was“ nicht wieder vorkomme. Gemeint war der Angriff mit einem Messer auf drei Männer am 9. November 2022 auf einem Anwohnerparkplatz in Neufahrn. Einen hatte der 52-Jährige dabei durch einen potenziell lebensgefährlichen Stich in die Brust verletzt.

In seinem letzten Wort am Freitag vor dem Landgericht bekräftigte der Angeklagte, der sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten musste, was er zu Prozessbeginn detailreich geschildert hatte: Die Geschädigten gehörten einer „organisierten Bande“ an, die ihm nach dem Leben trachte, weil er quasi vom OP-Tisch weg aus Sizilien geflohen sei, wo man ihm die Organe habe entnehmen wollen.

„Fantastische Geschichten“ - aber der Angeklagte hält sie für Realität

Die Verfahrensbeteiligten wie Staatsanwalt Alexander Kosak waren sich nach der Beweisaufnahme einig, mit einer „fantastische Geschichte“ bedient geworden zu sein, „die dem Angeklagten subjektiv auch so widerfahren ist“. Aufgrund einer von Landgerichtsärztin Dr. Judith Hofmann nicht ausgeschlossenen Schuldunfähigkeit erfolgte der von allen Parteien beantragte Freispruch. Zudem wurde die Unterbringung des 52-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Im Rahmen des Unterbringungsbeschlusses wünschte sich der Angeklagte eines in der bayerischen Landeshauptstadt: „München ist eine schöne Stadt.“

Die Beweisaufnahme hatte ergeben, dass seit geraumer Zeit vor der Tat ein Autoreifenschlitzer in Neufahrn sein Unwesen trieb. Als die Geschädigten am frühen Abend des 9. Novembers auf den Angeklagten – der sich laut Zeuginnen zwischen den Autos und im Gebüsch herumgedrückt hatte – aufmerksam gemacht worden waren, sprachen sie ihn an in der Annahme, es könnte sich um den Täter handeln. „Hey Bruder, was ist los?“, hat ein 30-Jähriger gesagt, der eigentlich wie jeden Abend ins Fitnessstudio wollte. „Ich werde Dich jetzt umbringen“, habe der Angeklagte verstanden. Um sich vor „dem großen Mann“ zu verteidigen, habe er das Messer gezogen, mit dem er eigentlich sein Fahrrad habe reparieren wollen, hatte der 52-Jährige erklärt. Dass er zuvor auf dem Parkplatz herumgeschlichen sei, hatte der Angeklagte bestritten.

Nachdem die Messerklinge an der Motorhaube des Fahrzeugs abgebrochen war, in das die Männer geflüchtet waren, hatten sie den 52-Jährigen schließlich überwältigen können. Der Polizei gegenüber hatte der 30-Jährige eingeräumt, sie hätten den Angreifer dann geschlagen „bis zum Gehtnichtmehr“. Ermittlungsverfahren diesbezüglich laufen.

Krankheitszustand des Angeklagten hat sich während des Prozesses verschlechtert

„Ihre Krankheit hat Ihnen einen Angriff vorgegaukelt, den es nicht gab“, sagte Reiter in der Urteilsbegründung zu dem 52-Jährigen. Hoffmann, die in einer ersten Begutachtung am 1. Dezember lediglich ein „seltsames Lachen“ als „leicht auffällig“ wahrgenommen hatte, hatte am Ende der Beweisaufnahme die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie gestellt. Zudem sei eine Alkoholabhängigkeit nicht auszuschließen. Zur Tatzeit habe der Angeklagte einen wahrscheinlichen Promillewert von 1,84 Promille gehabt und eine „wahnhaft bedingte, komplette Realitätsverkennung“.

Wie Verfahrensbeteiligte und Prozessbeobachter im Verlauf der drei Verhandlungstage miterleben konnten, hat sich der Krankheitszustand seit dem Vorfall in Neufahrn verschlechtert. Der Angeklagte feixte und lachte grundlos, verlor sich in Details und beharrte auf seinen Mafia-Geschichten. Außerdem äußerte er, sich in der JVA bedroht zu fühlen: In der Zelle nebenan sitze jemand, der aussehe wie ein Mafia-Mitglied aus Sizilien.

Ohne Behandlung, so Hoffmann, sei mit weiteren gleichgelagerten Straftaten zu rechnen. Dem Angeklagten selbst würde es wieder besser gehen, würde er medikamentös behandelt werden: „Derzeit hat er tatsächlich Angst um sein Leben.“ (kö)

