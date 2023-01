Spedition riecht Lunte: Ausfahrer reißen sich Pakete unter den Nagel

Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der verdächtigten Ausfahrer. © Symbolfoto: David Inderlied / dpa

Statt sie abzuliefern, haben Ausfahrer Pakete lieber für sich behalten und damit fette Beute gemacht. Doch dann wurde der Auftraggeber misstrauisch.

Nandlstadt/Neufahrn – Da ist doch was faul, dachte sich die Logistik-Leitung einer Nandlstädter Spedition, als sie sich den Fahrweg zweier Ausfahrer genauer anschaute. Beide hatten mit ihrem Lieferfahrzeug ihre Route verlassen und waren offensichtlich zu ihrer Wohnanschrift gefahren – einer Arbeiterunterkunft dieser Spedition.

Weil gegen die Fahrer bereits Beschwerden vorlagen, dass Kunden ihre Päckchen nicht bekommen hatten, alarmierte die Spedition am Donnerstag die Polizei. Man ging davon aus, dass die Männer Pakete aus dem Lieferwagen entweder in ihre Wohnung oder in deren private Pkw umladen würden. Ein Verdacht, der sich rasch erhärtete.

Ermittler durchsuchen die Wohnungen und stoßen auf dritten Verdächtigen

Nach kurzer Suche fand die eingesetzte Streifenbesatzung der PI Neufahrn die Fahrzeuge. „Alles deutete alles darauf hin, dass die Sachen bereits in die Wohnung verbracht waren“, berichtet die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut erfolgte dann eine Durchsuchung der Wohnbereiche und der Pkw der inzwischen drei Beschuldigten.

Im Rahmen der Ermittlungen war noch ein dritter Verdächtiger ins Visier der PI geraten. Schließlich wurden mehrere originalverpackte elektronische Geräte und neuwertige Bekleidung im Wert von mehreren tausend Euro entdeckt und beschlagnahmt. Die drei rumänischen Staatsangehörigen wurden anschließend unter Zuhilfenahme eines Dolmetschers vernommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Gegen das Gauner-Trio wurden Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und Unterschlagung wurden eingeleitet. (ft)