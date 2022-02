Auch in Neufahrn gilt: Ohne Personal keine Kinderbetreuung

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Der Mangel an Kita-Personal ist auch in Neufahrn ein Thema. Noch allerdings steht die Gemeinde, was ihre Angebote betrifft, gut da. © dpa

Das aktuelle Kita-Angebot kann sich sehen lassen, die Gemeinde Neufahrn muss aber auch in Zukunft am Ball bleiben, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Neufahrn - Die Gemeinde Neufahrn wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Das ist keine Überraschung. Wie stark die Einwohnerzahl zunehmen wird und was das für die Einrichtungen der Kinderbetreuung in Neufahrn bedeutet, das wollte die Kommune genau wissen. Und deshalb hatte der Gemeinderat die CIMA mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und wurden am Montag dem Personalausschuss vorgestellt. Fazit: Die Gemeinde steht, was ihr Angebot betrifft, zwar gut da, muss in den kommenden Jahren aber trotzdem aktiv werden. Und über allem schwebt die Frage, wo man das benötigte Personal herbekommen soll.

Bedarf vor allem im Krippenbereich

Bedarf, so hat die CIMA (Institut für Regionalwirtschaft GmbH) ermittelt, gibt es vor allem im Krippenbereich. Für 134 Plätze in Kinderkrippen liege eine Betriebsgenehmigung vor, hinzu kämen Tagesmütter und die Großtagespflege, sodass sich die Gesamtzahl auf rund 200 Plätze belaufe, so erläuterte Hauptamtsleiterin Michaela Wiencke-Bimesmeier dem Ausschuss. Von der CIMA werde nun aber bis zum Jahr 2030 ein Bedarf von 255 Plätzen prognostiziert, was zur Folge hat, dass die Gemeinde bis dahin vier Krippengruppen für jeweils zwölf Kinder schaffen müsste.

Im Bereich der Kindergärten sieht es besser aus: Da seien 724 Plätze genehmigt, 582 Kinder werden aktuell betreut. Die große Differenz resultiere zum einen daraus, dass Integrationsplätze mit einem höheren Faktor gewertet werden, zum anderen, dass man einfach nicht mehr Personal habe, so Wiencke-Bimesmeier. Da gehe es Neufahrn wie den Trägern: Teilweise bekomme man auf Ausschreibungen hin gar keine Bewerbungen mehr.

Rechnerisch verfügt die Gemeinde über genügend Kindergartenplätze

Laut CIMA-Erhebung sei bis zum Jahr 2030 ein Bedarf zwischen 661 und 717 Plätzen zu erwarten (je nachdem, wie viele Kinder außerhalb von Neufahrn betreut werden). Rechnerisch verfüge die Gemeinde also über genügend Plätze. Allerdings, so Wiencke-Bimesmeier, müsse berücksichtigt werden, dass der Bedarf an Integrationsplätzen ständig zunehme, dadurch also die tatsächlich anzubietende Zahl der Plätze in Kindergärten etwas geringer sei. Bei den integrativen Plätzen gibt es laut CIMA ein deutliches Defizit.

Und dann ist da noch das Thema der Ersatzbauten: Aufgrund des Bauzustands müssen in den kommenden Jahren Ersatzräume für den Kindergarten Zauberwald und für den bis 2027 genehmigten Containerbau am Keltenweg geschaffen werden.

Alle drei Vorschläge wurden genehmigt

Diese Situation und die Ergebnisse des CIMA-Gutachtens führten zu folgenden Vorschlägen, die der Personal-, Sozial- und Kulturausschuss einstimmig beschloss: 1. Im Rahmen des Integrativen Zentrums Neufahrn-Nord soll als Ersatz für den Zauberwald ein viergruppiger integrativer Kindergarten entstehen. 2. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen geeigneten Standort für den Ersatzbau des viergruppigen Kindergartens am Keltenweg zu finden. 3. Im geplanten Neubaugebiet Nord soll eine viergruppige Kinderkrippe mit 48 Betreuungsplätzen errichtet werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Und das Personal? Josef Eschlwech (FW) hielt es da mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel: Man werde sich nicht scheuen, viel Geld in die Hand zu nehmen, um den Erzieherinnen attraktive und günstige Wohnungen anzubieten. Er sei sich sicher: „Wir schaffen das.“