„Sie werden uns fehlen“: OMG verabschiedet Abiturienten mit warmen Worten - Appell an die Eltern

Festlich herausgeputzt hatten sich die Abiturientinnen und Abiturienten am letzten Tag ihrer Schullaufbahn am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium – ein Jahrgang, auf (v. l.) Oberstufenbetreuerin Sybille Brünkmann und Schulleiter Stefan Bäumel als äußerst engagiert und sympathisch erlebt haben. Thomas Fütterer

Abschied vom Jahrgang 2023

Mit warmen Worten wurden die Abiturienten des OMG Neufahrn verabschiedet. Der Vize-Landrat nutzte die Gelegenheit, einen Appell an die Eltern zu richten.

Neufahrn – Am Oskar-Maria-Graf-Gymnasium erhielten – nach der buchstäblich heißen Phase der Abschlussprüfungen – 88 junge Menschen das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Schulleiter Stefan Bäumel berichtete dem FT, wie es gelaufen ist.

Ehe sich die Absolvia am Freitag ins Gala-Outfit schmiss, waren erst einmal Bikinis – oder besser „ABIkinis“, getreu dem diesjährigen Motto – angesagt. Für den Abistreich verwandelte die Absolvia den Pausenhof am Mittwoch in einen „Beach“: Sie ließen 18 Tonnen Sand aufschütten, stellten Pools und Hüpfburg auf und feierten Sommer, Sonne, Strand und mehr.

Schulleiter Stefan Bäumel und die Oberstufenbetreuerin Sybille Brünkmann gratulierten nun zur Hochschulreife. Es gab viel Lob für den Abiturjahrgang, den die Lehrer als äußerst engagiert und sympathisch charakterisierten. Im Orchester, in Tanz- oder Theatergruppen, als Medientutoren oder bei den Sanitätern waren viele der Schüler aktiv: „Ihr werdet uns fehlen“, so Brünkmann.

Notendurchschnitt liegt über dem Niveau der Vorjahre

Der Jahrgang, so Bäumel, prägte in ganz besonderer Weise die Identität der Schule: Er verglich die Gemeinschaft, den Zusammenhalt, das Engagement, Ideen, Persönlichkeiten, Vertrauen und Respekt mit den Zutaten eines guten Kuchens: „Und da ist das OMG mindestens eine Sachertorte.“ In einer Zeit, in der die Welt vor Herausforderungen wie Weltfrieden, Klimawandel, Inflation oder künstlicher Intelligenz von entscheidender Bedeutung, dass junge Menschen diese Werte hochhielten.

Mit einem Notendurchschnitt von 2,39 lag die Absolvia heuer etwas über dem Niveau der Vorjahre: „Die Corona-Jahre sind noch nicht ganz aufgearbeitet. Nicht alle haben gut in den Lernrhythmus zurückgefunden“, so die Oberstufenkoordinatorin. Brünkmann bedauert, dass ein Schüler das Abi nicht geschafft hat. Jahrgangsbeste sind Julia Rahner (1,0), Keoni Böhm (1,1) und Valerie Delitz (1,2). Bei 26 der 88 Schüler steht im Zeugnis eine Eins vor dem Komma.

„Abitur ist mehr als nur eine Abschlussnote“

Was alle Schüler auszeichnet, so der Schulleiter, ist ihre Geschlossenheit und Offenheit: „Sie waren sehr initiativ, aufgeschlossen für Ideen und aktiv.“ Dementsprechend übernahm die Absolvia weitestgehend die Gestaltung der Feier: Elisabeth Matthies und Sebastian Burg hielten die Abiturrede, die Abi-Band spielte am Abend auf. Den Sektempfang richteten Elternbeirat und Q11 aus.

Glückwünsche gab’s von Bürgermeister Franz Heilmeier, Björn Formen (Elternbeirat) und dem stellvertretenden Landrat Robert Wäger. Er betonte im Gespräch mit dem FT, „dass das Abitur mehr ist als nur eine Abschlussnote“: Bis dorthin sei es eine Zeit des Lernens, der persönlichen Entwicklung und des Miteinanders. „In den vergangenen Jahren habt Ihr nicht nur Wissen erworben, sondern auch Freundschaften geschlossen, Herausforderungen gemeistert und wertvolle Erfahrungen gesammelt. All das wird euch auf eurem weiteren Lebensweg begleiten und prägen.“ Sein großer Dank galt Lehrern und Eltern, die die Schüler auf dem Weg begleitet haben und ihr Potenzial gefördert haben.

Vize-Landrat richtet Appell an die Eltern

Wäger nutzte die Gelegenheit, ein paar „Werbeblocks“ einzustreuen: „Denkt daran: Studieren ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Auch Ausbildungen sind ein toller Weg fürs Leben“, warb er insbesondere für die Bereiche des öffentlichen Dienstes, bei Sicherheitskräften und Gesundheit. Wer noch nicht so genau wisse, wo es beruflich hingehen soll, könne sich mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr im sozialen, ökologischen oder technischen Bereich orientieren.

Mit Blick auf den Klimawandel sandte Wäger einen Appell an die älteren Anwesenden: „Überlegen Sie doch bitte, ob Sie selbst nicht die Menge an CO2 – zusätzlich zu ihren sonstige Bemühungen – einsparen könnten, damit ihre Kinder sich die Welt ohne schlechtes Gewissen anschauen können.“ Einfach auf ein paar Urlaubsflüge oder die Schiffsreise verzichten, so Wäger. „Ich glaube, das sollte uns die Zukunft der nachfolgenden Generationen wert sein.“ (Eva Oestereich)

