„Neufahrn Ost“ erhält Fernwärme-Zugang

Von: Andreas Beschorner

Fernwärme statt Erdgas: Um auf die derzeitige Energieversorgung zu reagieren, will der Gemeinderat Neufahrn das Baugebiet im Osten über die STEAG versorgen lassen. © Beschorner

Der Bebauungsplan „Neufahrn Ost“ war Thema im Gemeinderat. Die drängendsten Fragen: Wie viele Stellplätze braucht man für eine Wohnung? Und: Welche Wärmeversorgung ist die richtige?

Neufahrn – 17 Jahre ist es her, da hat der Gemeinderat Neufahrn beschlossen, den Bebauungsplan „Neufahrn Ost“ aufzustellen, 2018 wurde die überarbeitete Planung dann im Gemeinderat freigegeben. Weil der B-Plan also schon viele Jahre lang in Vorbereitung ist und sich in dieser Zeit rechtliche Änderungen ergeben haben, musste der Bebauungsplanentwurf mit der Nummer 95 nun neuerlich überarbeitet werden. Der Neufahrner Gemeinderat hat die Änderungen jetzt beschlossen.

Unstrittig war die Änderung, die die Abstandsflächen betraf: Die wurden nämlich auch durch Gemeinderatsbeschluss in Folge einer Änderung der Bayerischen Bauordnung wesentlich verringert, was folglich ebenfalls im Bebauungsplan „Neufahrn Ost“ berücksichtigt werden muss. Zu kurzen Diskussionen führte die Anwendung der 2018 neu beschlossenen Stellplatzsatzung der Gemeinde Neufahrn auf das Baugebiet: Eigentlich müssten nämlich aufgrund der möglichen Wohnflächen vor allem bei den Reihen- und Kettenhäusern jeweils drei Stellplätze nachgewiesen werden.

Die könnten jedoch mit dem vorliegenden Planentwurf nicht nachgewiesen werden, weshalb die Verwaltung empfahl, eine Abweichung zu genehmigen: Für Ein- und Zweifamilienhäuser sollen jeweils zwei Stellplätze genügen. Diese Abweichung wurde im Gemeinderat einstimmig genehmigt. Ebenso unisono wurde beschlossen, in den Festsetzungen des Bebauungsplans zumindest die Möglichkeit aufzunehmen, Tiefgaragen zu errichten, um oberirdisch mehr Freiflächen zu gewinnen.

Umstritten hingegen war der Punkt, wie viele Stellplätze pro Wohnung man im Geschoßwohnungsbau vorgeben sollte. Dabei soll nun, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der Entwurf zur Neufassung der Stellplatzsatzung Anwendung finden, der für solche Wohnungen unabhängig von der Größe 1,5 Stellplätze vorsieht.

Christopher Aichinger (FW) war skeptisch: Wenn man weniger Stellplätze fordere, dann könne das zu einer höheren Wohnungsdichte führen. Und auch sein Fraktionskollege Norbert Manhart ging bei diesem Vorschlag der Verwaltung nicht mit: „Ich kann da einfach nicht zustimmen.“ Angenommen wurde der Vorschlag der Verwaltung trotzdem – mit drei Gegenstimmen. Zustimmung erhielt außerdem der Beschluss, das Baugebiet „Neufahrn Ost“ mit Fernwärme zu erschließen, aufgrund der energie- und geopolitischen Lage von einer Wärmeversorgung mit Erdgas abzusehen.

Gemeinde will Vorreiter sein

Die Ausführungen der STEAG New Energies GmbH, die das Biomasseheizkraftwerk des Zweckverbands Verkehrs- und Versorgungsbetrieb Neufahrn/Eching betreibt, überzeugten die Gemeinderäte: Umwelt- und Energiereferent Frank Bandle (Grüne) betonte, die Gemeinde solle „Vorreiter“ sein, Christian Meidinger (Grüne) appellierte, man dürfe sich die „große Chance“, ein derart großes Baugebiet an die Fernwärme anzuschließen, nicht entgehen lassen.

