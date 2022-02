Trotz „problematischer Situation“: PGR-Vorsitzender wirbt für die Wahl des Pfarrgemeinderats

Mit diesem Logo wirbt die Erzdiözese München und Freising für die Pfarrgemeinderatswahl am 20. März. © fkn

Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens befindet sich die Kirche in einer schwierigen Situation. Trotzdem wirbt Thomas Kraus, Pfarrgemeinderat-Vorsitzender der Pfarrei Neufahrn, für die PGR-Wahl.

Neufahrn – Ein neuer Pfarrgemeinderat wird am Sonntag, 20. März, in der Pfarrei St. Franziskus Neufahrn gewählt – wie im gesamten Bistum auch. Unter dem Motto „Christ sein. Weit denken. Mutig handeln“ sind rund 5200 wahlberechtigte katholische Christinnen und Christen in Neufahrn und Mintraching aufgerufen, wählen zu gehen. „Es haben sich 14 Frauen und Männer gefunden, die bereit sind, in den nächsten vier Jahren ihre Freizeit, Tatkraft und Erfahrung einzubringen und sich zur Wahl stellen“, berichtet der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Thomas Kraus.

Das sind die 14 Kandidaten

Im einzelnen sind dies: Veronika Amler, Maria Amler, Markus Bertko, Thomas Bimesmeier, Brigitte Brandmeier, Angelika Kiening, Thomas Kraus, Manuela Maier, Stefan Mair, Maria Pleßl, Gertrud Ritter-Bille, Anna Rottenfußer, Marita Schumacher und Alfred Ziegltrum.

Änderungen am Wahlmodus

Im Vergleich zur letzten Wahl 2018 gibt es Änderungen am Wahlmodus: Es wird dieses Mal keine allgemeine Briefwahl geben, dafür kann jedoch als Neuerung ganz einfach und sicher online gewählt werden. Die Zugangsdaten erhält jedes wahlberechtigte Mitglied der Pfarrgemeinde mit der Wahlbenachrichtigung. Daneben können auch Briefwahlunterlagen angefordert werden. Am Wahltag und am Vortag besteht natürlich auch die klassische Wahlmöglichkeit vor Ort in einer Wahlkabine.

In Neufahrn ist das Wahllokal im kleinen Saal des Pfarrzentrums eingerichtet. Geöffnet ist es am Samstag, 19. März, von 18 bis 19.30 Uhr und am Wahlsonntag von 10.45 bis 16 Uhr. In Mintraching kann am Sonntag, 20. März, von 9.15 bis 10 Uhr per Stimmzettel gewählt werden. Ab 16 Uhr wird in Neufahrn öffentlich ausgezählt.

Thomas Kraus Pfarrgemeinderat-Vorsitzender © fkn

Kraus: „Problematische Situation“

Thomas Kraus weiß um die Krise, in der die katholische Kirche aktuell steckt. Deshalb nimmt er dazu ganz bewusst Stellung: „Der Pfarrgemeinderat ist seit über 50 Jahren die demokratisch gewählte Vertretung des Kirchenvolkes auf der Ebene der Pfarrei. Er arbeitet beratend, koordinierend und beschließend in allen Bereichen, die die Pfarrgemeinde betreffen. Diese Wahl findet in einer Zeit statt, in der sich die Institution Kirche in einer problematischen Situation befindet.

„Nichtwählen ist keine sinnvolle Option“

Unverständlich viel ist in der Vergangenheit falsch gelaufen, wurde vertuscht und ignoriert. Dennoch ist Nichtwählen keine sinnvolle Option. Denn die Wahl am 20. März betrifft das Volk der Gläubigen ganz konkret vor Ort. Nur wer wählt, nutzt die Möglichkeit zu zeigen, dass das katholische Kirchenvolk unabhängig von Amtsarroganz und Verfehlungen in der Institution Kirche, handlungsfähig ist und genau hinschaut, was in Zukunft vor sich gehen wird.“