„Verprügelt bis zum Gehtnichtmehr“: Nach Messerattacke üben Opfer Selbstjustiz

Teilen

Mit einer blutigen Auseinandersetzung in Neufahrn beschäftigt sich derzeit die Justiz. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Ein Mann, der ein Trio in Neufahrn mit dem Messer attackiert hat, muss sich vor Gericht verantworten. Beim Prozess kam heraus: Die Opfer reagierten brutal.

Neufahrn/Landshut – In einem Punkt sind sich Angeklagter und die drei Geschädigten im Prozess um eine Messerattacke in Neufahrn einig: Deutschland ist ein sicheres Land. Nie im Leben hätte er sich hier die Horrorszenen vorstellen können, die seine Neffen und er vergangenen November erleben mussten, erklärte einer aus dem Opfer-Trio, ein 30-Jähriger, am Dienstag vor dem Landgericht: „Du gehst raus aus dem Haus und wirst abgestochen.“ Der Angreifer (52) wiederum hatte zu Prozessbeginn angegeben, auf der Flucht vor der Mafia gewesen zu sein. Er habe gedacht, in Deutschland „mit überall Polizei und so“ würde sich niemand trauen, ihn umzubringen.

Angeklagter muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten

Folgt man der Einlassung, so war der Angeklagte in der irrigen Annahme, der 30-Jährige sei ein Mafiamitglied, das ihn ermorden will. Der 52-Jährige muss sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor der ersten Strafkammer verantworten. Nach bisheriger Beweisaufnahme ist jedoch davon auszugehen, dass der Angeklagte in den Maßregelvollzug kommt.

Er hat am 9. November die drei Männer gegen 20 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz mit einem Messer attackiert. Der von Staatsanwalt Alexander Kosak vertretenen Anklage zufolge verletzte er einen 19-Jährigen lebensgefährlich durch einen Stich in die Brust. Sein Onkel trug Schnittverletzungen an einer Hand und im Gesicht davon. Der Dritte, ebenfalls ein Neffe des 30-Jährigen, kam ungeschoren davon.

Schnitt am Hals hätte tödlich sein können

Die Verletzungen bei beiden Männern sind laut Rechtsmediziner Prof. Randolph Penning „zwanglos auf das Geschehen übertragbar“. In einem wichtigen Punkt aber widersprach er der Anklage: Eine konkrete Lebensgefahr habe den Krankenunterlagen zufolge auch bei dem 19-Jährigen zu keinem Zeitpunkt bestanden. Aber: Es habe in beiden Fällen Stiche gegeben, die potenziell lebensgefährdend seien – wie ein Schnitt am Hals des 30-Jährigen. Da hätte es dann auch keine Rolle gespielt, so Penning am Dienstag, dass das Tatmesser „von schlechter Qualität“ gewesen sei.

Für den Angeklagten war es an dieser Stelle wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Tatmesser nicht aus seinem Besitz stammt. „Meine Messer sind immer scharf.“ Wie berichtet, hatte der 52-Jährige angegeben, ein Messer bei sich gehabt zu haben, um sein Fahrrad zu reparieren. Als ihm „der große Mann“ gesagt habe, dass er ihn töten werde, habe er angefangen, sich damit zu verteidigen.

Auch der Angreifer trug zahlreiche Verletzungen davon

„Der große Mann“ war der Onkel, der von seiner Frau und deren Schwester auf eine „seltsame Person auf dem Parkplatz“ aufmerksam gemacht worden war. „Hey Bruder, was ist los“, habe er den Angeklagten angesprochen, als dieser aus einem Gebüsch herausgekommen sei. „Aber der hat mir gleich eine in die Fresse gegeben.“ Er habe dann das Messer in der Hand des Angeklagten wahrgenommen. Gemeinsam mit seinen Neffen sei er in ein Auto geflüchtet. Der Angeklagte habe damit mehrmals auf die Motorhaube eingestochen, bis die Klinge abgebrochen sei. Sie seien dann wieder aus dem Fahrzeug raus.

Zu dem, was dann passiert ist, wollte der 30-Jährige vor Gericht zunächst keine Erinnerung mehr haben. Vorsitzender Richter Ralph Reiter versuchte, ihm mit einem Vorhalt aus seiner polizeilichen Aussage auf die Sprünge zu helfen. Dort hatte er berichtet: „Wir haben ihn geschlagen bis zum Gehtnichtmehr.“ Auf Anraten seiner Anwältin meinte der 30-Jährige aber vor Gericht, sich dazu nicht zu äußern. Sowohl gegen ihn als auch gegen seine Neffen laufen Ermittlungsverfahren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Rechtsmediziner Randolph Penning sprach von zahlreichen Verletzungen, „kräftigen Einwirkungen, auch gegen den Kopf“, die bestätigen würden, „dass der Angeklagte da ordentlich was abbekommen hat“. Sie seien „halt schon sehr wütend“ gewesen, hatte einer der Neffen gesagt. Der Angeklagte habe immer „so komisch gelacht“, während er sie angegriffen habe – „als hätte es ihm Freude gemacht, jemanden zu verletzen“. Der Prozess wird bereits am Freitag fortgesetzt. (kö)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.