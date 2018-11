Pudel beißt Kind (5) - Hundehalterin gab dem Tier das Kommando

Von einem Pudel gebissen wurde am Samstag ein Fünfjähriger in Neufahrn. Offenbar hatte die Hundehalerin zuvor den Pudel auf das Kind gehetzt.

Neufahrn– Laut Polizei war der Bub mit seinen drei Geschwistern gegen 15 Uhr in der Sepp-Herberger-Straße an der Neufahrnerin (37) mit ihrem Pudel vorbeigekommen. Der verrichtete gerade sein Geschäft – was die Kinder erheiterte. Die Hundehalterin reagierte daraufhin erbost.

Sie ließ laut Polizei den Hund von der Leine und forderte ihn auf, die Kinder zu beißen – was der Pudel tat. Der Fünfjährige kam mit Kratzern am Oberschenkel davon.

Die Kinder merkten sich, wo die Hundehalterin wohnt und berichteten den Vorfall ihren Eltern, die daraufhin die Polizei einschalteten.

