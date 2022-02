Neufahrn: Radelnde Schülerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Eine 13-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch in Neufahrn verletzt. Der beteiligte Autofahrer beging Unfallflucht. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Eine 13-järhige Radfahrerin wurde am Mittwoch in Neufahrn bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

Neufahrn - Auf dem Schulweg befand sich am Mittwoch gegen 7.15 Uhr eine radelnde Schülerin (13), als sie mit einem querenden Auto zusammenstieß. Der Unfall ereignete sich laut Bericht der Polizei an der Ecke Apothekenweg/Max-Anderl-Straße in Neufahrn. Wie die Beamten melden, stürzte das Mädchen und zog sich eine leichte Verletzung an der rechten Hand zu.

Unmittelbar im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Pkw-Fahrer jedoch, ohne nach der Schülerin zu sehen oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (08165) 9510-0 mit der Polizeiinspektion Neufahrn in Verbindung zu setzen.

