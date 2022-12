Von allen Seiten gebeutelt: Reptilienauffangstation muss geplanten Neubau in Neufahrn verschieben

Von: Manuel Eser

Teilen

Schlangen und andere exotische Tiere, die ausgesetzt, abgegeben oder beschlagnahmt werden, erhalten bei der Reptilienauffangstation eine Unterkunft. Die Unterbringung kostet allerdings viel Geld. © Reptilienauffangstation

Die Reptilienauffangstation muss den geplanten Neubau in Neufahrn aus finanziellen Gründen verschieben. Zumindest eine gute Nachricht gibt es für den Verein.

Neufahrn – Seit Jahren plant die Reptilienauffangstation, in Neufahrn neben dem Tierheim eine neue Unterkunft zu errichten. Doch jetzt zwingen finanzielle Nöte den Verein erneut, das Projekt zu vertagen. Immerhin eine gute Nachricht gibt es für den Vorsitzenden.

Finanziell wird der Verein derzeit von allen Seiten gebeutelt. Die explodierenden Energiepreise treffen die Reptilienauffangstation hart, die Unterbringung der Tiere, die vom Affen über einen Puma bis zur Zierschildkröte reichen ist sehr energieintensiv.. Zugleich brach in der Pandemie ein Großteil der Aufträge weg. „Während Corona hat es so gut wie keine Beschlagnahmungen gegeben“, teilte Vorsitzender Dr. Markus Baur dem FT mit. Das mache etwa 40 Prozent des Geldes aus, das der Verein in Normalzeiten erwirtschafte. „Gefühlt standen wir in diesem Jahr schon vor dem Insolvenzrichter.“

Neubau ist für Verein„unausweichlich“

An dem Bauprojekt in Neufahrn will der Verein dennoch festhalten. Derzeit versorgt er an drei Standorten in München ausgesetzte, abgegebene und beschlagnahmte exotische Tiere. Aber aus dem Hauptgebäude an der Kaulbachstraße, das der LMU gehört, muss der Verein sobald wie möglich raus. Abgesehen davon, dass die Räumlichkeiten dort dringend saniert werden müssten, möchte die Uni sie wieder selbst nutzen, berichtet Baur. „Der Neubau ist daher eine unausweichliche Notwendigkeit.“

Für den Vorsitzenden Markus Baur gibt es nun trotz bedrohlicher Finanzlage für den Verein zumindest einen Lichtblick: Die Reptilienauffangstation erhält Gelder aus dem Härtefallfonds. © Reptilienauffangstation

Das Problem liegt in der Finanzierung. Der Ministerratsbeschluss, das Projekt mit bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten zu fördern, stammt noch aus den späten Nuller-Jahren. Damals war unter den Rahmenbedingungen ein Kostendeckel von zehn Millionen Euro festgelegt worden. Der ist rund 15 Jahre später und nach den aktuellen Preis-Explosionen aber nicht mehr zu halten, betont Baur: „Ich denke, dass ist allen Beteiligten schmerzlich bewusst.“

Vorsitzender will in „Sack und Asche“ im Rathaus vorsprechen

Derzeit liegt die neue Kostenkalkulation beim Umweltministerium zur Prüfung. „Jetzt ist die Frage, wie man dort mit den Teuerungen umgeht“, sagt Baur. Eventuell werde nochmals der Ministerrat hinzugezogen. „Da es sich um Steuergelder handelt, ist es richtig und wichtig, dass hier noch einmal ein parlamentarischer Prozess stattfindet.“

Wann der Spatenstich erfolgt, kann Baur daher momentan nicht vorhersagen. Allerdings rückt ein anderer Termin bedrohlich näher. Bis 30. Juni müssen die Bauarbeiten eigentlich begonnen haben, ansonsten hat die Gemeinde Neufahrn das das Recht, das Grundstück, das zwischen Dietersheim und Mintraching liegt, zurückzuverlangen. „Ich werde vermutlich in Sack und Asche ins Rathaus kommen und um eine Verlängerung der Rückgabefrist bitten müssen“, erklärt Baur. Immerhin: Einmal hat die Kommune in der Corona-Zeit eine Fristverlängerung bereits bewilligt.

Freisinger Abgeordneter sorgt für gute Nachrichten

Einen Lichtblick für die Reptilienauffangstation gibt es dank Benno Zierer. Der Freisinger Landtagsabgeordnete (Freie Wähler), der schon vorJahren die Idee ins Spiel gebracht hatte, dass sich Tierschutzverein Freising und die Reptilienauffangstation das Grundstück in Neufahrn teilen, hat eine Härtefall-Hilfe erwirkt. Er machte seinen Parteifreund, Umweltminister Thorsten Glauber, in einem Gespräch auf die prekäre Situation des Vereins aufmerksam.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der Austausch war offenbar fruchtbar. Denn Zierer erhielt eine positive Rückmeldung: Die Reptilienauffangstation kann in den nächsten zwei Jahren je maximal 300 000 Euro aus dem Härtefallfonds Bayern abrufen – bei Vorlage eines entsprechenden Wirtschaftsplans. „Ich freue mich sehr, dass das Umweltministerium eine Möglichkeit gefunden hat, hier schnell und unbürokratisch Hilfe anzubieten“, erklärte Zierer. Für Baur war es eine aufbauende Nachricht: „Wir freuen uns wie ein Schnitzel.“

Gut zu wissen: Das Finanzierungskonzept der Reptilienauffangstation

Rund 1,2 Millionen Euro hat die Reptilienauffangstation vor der Energiekrise für den laufenden Betrieb benötigt. Zu den großen Ausgabeposten zählen neben Miete und Pacht für drei Liegenschaften auch die Personalkosten. „Da wir es mit Gefahrentieren zu tun haben, können wir nicht mit ehrenamtlichen Kräften arbeiten, sondern benötigen gut ausgebildete Fachkräfte“, erklärt Vorsitzender Dr. Markus Baur. Hinzu kommen der energieintensive Betrieb, Reparaturen und Futter. 40 Prozent der Kosten erwirtschaftet der Verein in der Regel mit der Unterbringung beschlagnahmter Tiere, Schulungen und Sachverständigen-Tätigkeiten, weitere 40 Prozent über Spenden und Patenschaften. 20 Prozent sind staatliche Zuschüsse.