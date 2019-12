Fahrgast (18) lacht laut in der S-Bahn - dann prügelt ein Mann brutal auf ihn ein

Anscheinend völlig grundlos wurde ein 18-Jähriger aus Freising in der S-Bahn verprügelt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In der S1 kam es zu einem schrecklichen Zwischenfall.

Ein Mann (18) wurde grundlos zusammengeschlagen.

Der Täter flüchtete.

Neufahrn – Offenbar völlig grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde laut Bundespolizei einem 18-Jährigen aus Freising von einem unbekannten Mann in der S1 kurz vor dem Halt in Eching. Der junge Mann musste anschließend ins Krankenhaus.

Fahrgast (18) lacht laut in der S-Bahn - dann schlägt ein Mann brutal zu

Er hatte am Dienstagnachmittag (24.12.) in der S-Bahn mit seiner Schwester telefoniert. Nachdem er dabei laut lachte, schlug der Mann zu. Als der 18-Jährige seinen Peiniger mit dem Smartphone filmte, griff ihn dieser wieder an, schlug mehrmals auf ihn ein und nahm ihn in den Schwitzkasten. Als ein Freisinger (35) dem 18-Jährigen zu Hilfe kam, couragiert dazwischen ging und beide trennte, verließ der Unbekannte die S-Bahn in Eching und flüchtete. Die betreffende S-Bahn blieb für die Dauer der polizeilichen Ermittlungen am Bahnhof Neufahrn stehen.

Mann schlägt in S-Bahn zu: Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma

Dort wurde der 18-Jährige von Rettungssanitätern erstversorgt und im Anschluss mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma und Nasenbeinfraktur zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Fahndung verlief erfolglos. Jetzt werden die Videoaufzeichnungen der S-Bahn ausgewertet. Wegen des Vorfalls kam es zu Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr in Richtung Freising.

Lesen Sie auch: Maschinenhalle steht in Flammen: Großeinsatz von Feuerwehr in der Nacht - Kripo ermittelt.

Am Rosenheimer Platz in München winkte ein Mann (30) einer S-Bahn zu - mit schrecklichen Folgen.

Da sie Botschaften auf eine S-Bahn gesprüht haben, ist die Bundespolizei München auf der Suche nach mysteriösen „Weihnachtsmännern“ - sie schlugen kostümiert am ersten Weihnachtsfeiertag zu.