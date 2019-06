Schon zum zweiten Mal: Wieder verheerendes Feuer in den Mühlseen-Toiletten

Zum zweiten Mal binnen Kurzen ist es in der Toiletten-Anlage an den Neufahrner Mühlseen zu einem Brand gekommen. Zur Ursache hat die Polizei zwei Theorien.

In der Toilette an den Neufahrner Mühlseen hat es am Dienstag gebrannt. Laut Polizei bemerkte eine Putzkraft den Schaden am Abend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fing ein Mülleimer in der Anlage Feuer. Hitze- und Rauchentwicklung führte zu Beschädigungen am Waschbecken und zur Verrußung der Toiletten.

„Die Flammen traten glücklicherweise nicht auf das Objekt über“, teilt die Polizei mit, die den Schaden mit 1000 Euro beziffert. Unklar ist noch, ob das Feuer absichtlich gelegt wurde oder ob etwa eine unachtsam weggeworfene Zigarette den Brand ausgelöst hat.

Beim ersten Toiletten-Feuer gab es Anzeichen von Brandstiftung

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die WC-Einrichtung von Feuer heimgesucht wird. Bereits im April brannte die Anlage. Damals gab es nach Angaben der Polizei Anzeichen für Brandstiftung.

ft