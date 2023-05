Neufahrner Schülerin (9) sexuell belästigt: Der Täter hat einen markanten Bauch

Von: Wolfgang Schnetz

Beim Heimweg von der Schule wurde ein Mädchen von einem Unbekannten sexuell anzüglich beleidigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. © Boris Roessler/dpa

Beim Heimweg von der Schule in einem Unbekannten sexuelle anzüglich beleidigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Neufahrn - Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um ihre Mithilfe: Ein bislang Unbekannter hat am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Dietersheimer Straße in Neufahrn eine Schülerin auf dem Heimweg von der Schule in sexuell anzüglicher Weise beleidigt. Das Mädchen war mit ihrem Cityroller unterwegs, als sie der Unbekannte, der an einer Fußgängerampel nahe der Kirche stand, beleidigte, meldete die Polizei. Polizeihauptkommissar Michael Stengel: „Die Neunjährige handelte vollkommen richtig. Sie reagierte nicht auf die Ansprache und fuhr nach Hause. Der unbekannte Täter unternahm keinen Versuch, das Mädchen anzufassen oder ihm zu folgen.“

Die Täterbeschreibung

Den Mann beschreibt die Betroffene wie folgt: Er hat eine kräftige Statur mit Bierbauch und trug ein weißes T-Shirt. Er hatte eine dünne dunkelblaue Jacke über dem Arm hängen und eine Bierflasche in der Hand. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und den Mann angesprochen. Insbesondere diese Frau wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Neufahrn unter Tel. (0 81 65) 9 51 00 zu melden. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um einen Einzelfall. Stengel: „Die Polizei nimmt den Vorfall ernst.“ Weitere Ermittlungen laufen.