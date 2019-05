In Neufahrner Grundschule bleibt die Küche kalt: Warmes Essen nur noch vom Caterer

Noch wird in der eigens eingerichteten Küche an der Grundschule II Essen zubereitet. Bald jedoch werden die warmen Speisen für die Mittagsbetreuung nur noch angeliefert – sehr zum Ärger der Eltern. Und auch einige Gemeinderäte protestieren. Ausschlaggebend sind wohl steuerliche Gründe.

Neufahrn – Es hat zwar schon Beschwerden gegeben über die Qualität des Essens für die Mittagsbetreuung an Neufahrns Schulen. Dennoch wäre es den meisten Eltern und auch Lehrern lieber gewesen, wenn man die bisherige Praxis beibehalten könnte, die Mahlzeiten größtenteils in der erst jüngst für gut 200 000 Euro eingerichteten Küche an der Grundschule am Fürholzerweg frisch zuzubereiten. Dies wurde sowohl bei einer eigens einberufenen Info-Veranstaltung deutlich als auch bei einer Wortmeldung aus dem Publikum.

Dem ist aber nicht so. Wie Michaela Wiencke-Bimesmeier, zuständige Sachbearbeiterin im Rathaus, jetzt unmissverständlich erklärte, ist man aus steuerlichen Gründen gezwungen, einen Caterer zu nehmen. Explizit nannte Wiencke-Bimesmeier die 2016 eingeführte Umsatzsteuerpflichtigkeit von Kommunen. Aufgrund derer hatte der Verwaltungs- und Personalausschuss in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen, „die Warmbelieferung der Schulen, des Hortes und der Mittagsbetreuung“ auszuschreiben. Das war einer Darstellung des Sachverhalts zu entnehmen.

Damit nicht genug: Nach Lage der Dinge ist nämlich Eile geboten. Am 12. Juni ist laut Wiencke-Bimesmeier Angebotsschluss. Will heißen: Wenn man zum Schulanfang nicht ohne Mahlzeiten dastehen möchte, dann gelte es, der Ausschreibung in dieser Sitzung zuzustimmen. Erklärtes Ziel ist es nach den Worten der Sachbearbeiterin, für eine gute Qualität des Essens zu sorgen und einen sozialverträglichen Preis für die Eltern zu erzielen.

Kritische Stimmen, wie die von Sozialreferentin Beate Frommhold-Buhl (SPD), schafften es nicht, die Vorgehensweise in Frage zu stellen. Man hätte an der alten Lösung länger festhalten können, sagte sie. Die neue Regelung sei „völlig ab von dem, was wir eigentlich wollten“. Selbst Josef Eschlwech (FW), dem die Situation und die daraus folgenden Sachzwänge als Schulleiter und als Schul- und Kindergartenreferent nicht unbekannt sind, machte deutlich, dass ihm das Festhalten an der Schulküche besser gefallen hätte. Außerdem forderte er, möglichst in das Auswahlverfahren für den Caterer miteinbezogen zu werden. Bürgermeister Franz Heilmeier sagte das vor der Abstimmung, bei der sich lediglich zwei Gemeinderäte gegen die Ausschreibung aussprachen, auch zu. Alexander Fischer