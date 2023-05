Mädchen sexuell belästigt: Neunjährige identifiziert Täter - Polizeichef spricht Lob aus

Von: Manuel Eser

Nach „kurzen, aber intensiven Ermittlungen“ (O-Ton Polizei) wurde der Mann, der ein Mädchen sexuell belästigt hat, geschnappt. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Der Mann, der am Freitag in Neufahrn ein neunjähriges Mädchen sexuell belästigt hat, ist von der Polizei geschnappt worden. Er war bereits einschlägig bekannt.

Neufahrn/Freising - Wie der Neufahrner Polizeichef Michael Ertl mitteilte, wurde der Täter, ein 32-Jähriger Deutscher aus Freising, „nach kurzen, aber intensiven Ermittlungen“ am Dienstag festgenommen. Man habe ihn „zweifelsfrei identifizieren“ können – dank der patenten Mithilfe des Opfers. „Es zeigt, dass Kinder, wenn sie gut sensibilisiert werden, auch richtig reagieren“, lobte Ertl.

Wie berichtet, wurde die Neunjährige am Freitagvormittag von dem Mann in sexuell anzüglicher Weise beleidigt, als sie auf ihrem Cityroller an der Dietersheimer Straße unterwegs war. Das Mädchen handelte mustergültig: Sie ignorierte die Ansprache und fuhr nach Hause, konnte gegenüber der Polizei aber eine detaillierte Beschreibung abliefern. Nach ihren Angaben hatte der Täter eine kräftige Statur mit Bierbauch und trug ein weißes T-Shirt. Er hatte eine dünne dunkelblaue Jacke über dem Arm hängen und eine Bierflasche in der Hand.

Die Polizei will alles ausschöpfen, um „diesen Herrn“ fernzuhalten

Auf Basis dieser Täterbeschreibung nahm die PI Neufahrn einen Verdächtigen fest. „Dem Mädchen wurden dann mehrere Bilder ähnlich aussehender Menschen nebeneinander vorgelegt“, berichtet Ertl. Im Rahmen dieser sogenannten Wahllichtbildvorlage habe die Neunjährige den Mann zweifelsfrei identifizieren können.

Der Festgenommene hält sich laut Ertl „aus persönlichen Gründen häufig“ im Tatbereich auf. Dem will die Polizei nun einen Riegel vorschieben, weil der Täter einschlägig bekannt ist. „Die PI Neufahrn wird hier ihr rechtliches Instrumentarium ausschöpfen, um diesen Herrn künftig soweit wie möglich vom Tatort fernzuhalten“, verspricht Ertl. Heißt: Dem Täter soll auf verwaltungsrechtlicher Basis ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen werden.

Jetzt ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Zwar sei Beleidigung auf sexueller Basis grundsätzlich ein nicht allzu schweres Vergehen, sagt Ertl. „Weil ein Kind involviert war, steigt die Staatsanwaltschaft aber hoffentlich tiefer ein.“

