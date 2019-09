Ein „Überraschungskandidat“: Genosse Heumann tritt an

Er ist der Dritte im Bunde: Maximilian Heumann will bei der Kommunalwahl 2020 für die SPD den Chefsessel im Neufahrner Rathaus erobern.

Neufahrn – Seine drei großen Themen: Umwelt, Soziales und Transparenz. Gestern wurde der SPD-Kandidat, der am 2. Oktober offiziell von den Genossen gewählt werden soll, vorgestellt. Zuvor werden die Grünen Amtsinhaber Franz Heilmeier und die FW Norbert Manhart nominieren.

Ortsvorsitzende Beate Frommhold-Buhl sprach von einem „Überraschungskandidaten“. Nicht freilich für die SPD, bei der die Entscheidung, Heumann vorzuschlagen, „über einen langen Zeitraum gereift“ sei. Ein Argument, warum die Wahl auf den 27-Jährigen aus Fürholzen gefallen sei: „Er kann gut mit Menschen umgehen“, habe eine „offene und herzliche Art“. Auch dass sich Heumann seit seinem Eintritt in die SPD im Jahre 2017 sofort für Kommunalpolitik interessiert habe, seit 2018 auch im Vorstand der Neufahrner SPD mitarbeite und den Arbeitskreis „Rote Umweltpolitik für Neufahrn“ leite, seien Pluspunkte gewesen.

Heumann selbst sagte, die Themen Umwelt, Soziales und Transparenz stünden ganz oben auf seiner Agenda. Er sei überzeugt, dass man auch in einer Gemeinde wie Neufahrn „mit vielen kleinen Maßnahmen“ zum Klima- und Umweltschutz beitragen könne. Wichtig sei ihm dabei der soziale Aspekt. Zudem würde er sich, falls ihm die Neufahrner das Vertrauen schenken, für mehr bezahlbaren Wohnraum einsetzen, wolle sich für ein breites Bildungs- und Betreuungsangebot für Jung und Alt stark machen, außerdem die Gemeinde barrierefreier gestalten. Die Möglichkeiten der Mitsprache der Bürger wolle er ausbauen, dabei auch digitale Angebote machen. Damit würde Heumann Aspekte dessen, was er beruflich macht, in seine Arbeit einbringen: Heumann hat Geschichte studiert, leitet derzeit an einem umweltwissenschaftlichen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität die IT-Abteilung und ist dort Ansprechpartner für Kommunikation. Derzeit promoviert Heumann, der nicht verheiratet, aber fest vergeben ist, in Neuerer und Neuester Geschichte.

Unterstützung bekommt Heumann auch vom SPD-Kreisverband, in dessen Vorstand er ebenfalls seit 2018 tätig ist. Kreisvorsitzender Andreas Mehltretter betonte, Heumann „bringt genau das mit, was man mitbringen muss“, lobte dessen ausgleichende und integrative Art. Heumann sei „eine sehr gute Wahl“. SPD-Kreisvize Herbert Bengler fasste es so zusammen: „Die Neufahrner sollten sich diese Chance nicht entgehen lassen.“