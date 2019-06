Neuer Arbeitskreis der Genossen: Jetzt gibt’s „Rote Umweltpolitik für Neufahrn“

Noch zehn Monate sind es bis zur Kommunalwahl – und die Parteien bringen sich allmählich in Stellung: Die SPD wird mit einer offenen Kandidaten-Liste antreten. Und man will „Rote Umweltpolitik für Neufahrn“ vorantreiben.

Neufahrn – Untrügliches Zeichen dafür, dass der Wahlkampf nun begonnen hat, ist für SPD-Chefin Beate Frommhold-Buhl das Gebaren der Ratskollegen: „Die Stimmen werden lauter, die Redebeiträge länger. Das soll wohl der Profilschärfung dienen“, so die SPD-Chefin ironisch. Sie selbst hegt die Hoffnung, dass die Arbeit der drei SPD-Gemeinderätinnen von den Wählern 2020 honoriert wird. Frommhold-Buhl, Manuela Auinger und Ursula Schablitzki sind als Referentinnen für Soziales, Jugend und Sport engagiert und haben, wie Frommhold-Buhl sagte, in ihren Ressorts etliche Projekte angeschoben.

Satzungsänderung: Nicht-Mitglieder auf SPD-Liste sind jetzt „wasserdicht“

Welche Namen auf der SPD-Liste für die Gemeinderatswahl 2020 erscheinen werden, wollte die „sehr positiv gestimmte“ Vorsitzende beim Jahrestreffen des 75 Mitglieder zählenden Ortsvereins noch nicht verraten. Zu erwarten ist aber, dass man auch Nicht-Mitglieder darauf findet. Um diese gängige Praxis der Neufahrner Genossen juristisch wasserdicht zu machen, verabschiedeten die 22 anwesenden Mitglieder einstimmig einen dahin gehenden Beschluss zur Satzungsänderung.

In der politischen Arbeit sehen die Genossen dringenden Handlungsbedarf bei ökologischen Themen. „Der Erfolg der Grünen kommt ja nicht von ungefähr“, so Victor Weizenegger. „Die SPD ist nur überlebensfähig, wenn wir sozialverträgliche Umweltpolitik machen.“ Damit ist er ganz auf einer Linie mit dem Ortsvorstand. Dessen Vorschlag, einen Arbeitskreis „Rote Umweltpolitik für Neufahrn“ zu gründen, wurde von den Versammelten mit großer Mehrheit angenommen. Ausgangspunkt waren, so Frommhold-Buhl, drei Punkte: Zum einen das erfolgreiche Volksbegehren „Artenvielfalt“, ein Angebot zur Kooperation eines örtlichen Bauern, das der SPD – weil aus ihrer Sicht kommerziell ausgerichtet – abgelehnt habe und letztlich die teils recht komplizierten Schritte zu einer umweltfreundlicheren Kommunalpolitik: Das sei oftmals „viel Geduld“ gefragt, wie die SPD-Chefin anhand der Tempo 30-Zone in der Bahnhofstraße oder der beabsichtigen insektenfreundlichen Bepflanzung der „Steinwüste“ auf dem Rathaus-Dach aufzeigte.

„Wir können viel mehr tun als drei Blumentöpfe aufs Rathausdach stellen“

Die Kritik, die SPD engagiere sich umweltpolitisch nicht ausreichend, wollte Wilfried Höbel so nicht stehen lassen. Er erinnerte an den Einsatz der Genossen gegen die Müllverbrennungsanlage oder die dritte Startbahn. Dass es seit 1984 einen Umweltreferenten in der Kommune gibt, gehe ebenfalls auf die Initiative der Genossen zurück: „Wir haben da keine schlechte Historie. Aber wir können viel mehr tun als drei Blumentöpfe aufs Rathausdach stellen“, so sein Appell.

Der AK soll nun, so die SPD-Chefin, neue Ideen „für kleine und große Maßnahmen im Ort“ aufzeigen und entwickeln. Einbringen kann sich jeder Bürger. Angedacht ist, sich Fachreferenten einzuladen oder bei Info-Fahrten Anregungen zu holen. Die Ergebnisse des AK will die Fraktion in ihrer kommunalpolitischen Arbeit aufnehmen und im Rat einbringen. Eva Oestereich