Süße Crêpes ergeben stolze Spendensumme: Benefizaktion für Ukraine kommt in Neufahrn gut an

Marktplatztreff plant nächste Aktionen

Die Benefizaktionen für die Menschen in der Ukraine reißen nicht ab: In Neufahrn lud der Marktplatztreff am Sonntag dazu ein, mit süßen Crêpes Gutes zu tun.

Neufahrn - Voller Vorfreude, endlich wieder etwas bewegen zu dürfen, hatten sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Marktplatztreffs am Sonntag für einen Crêpe-Verkauf zugunsten notleidender Ukrainer zusammengetan, berichtet Schriftführerin Silke Rößler. Vor der Sportgaststätte wurde ein Verkaufsstand aufgebaut, dekoriert mit Fahnen in den ukrainischen Farben Blau und Gelb. Fünf Stunden lang wurden dort am Sonntagnachmittag feine Crêpes mit wahlweise Schokocreme, Banane, Zimtzucker und Apfelmus gebacken und gegen eine Spende ausgegeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Das Team des Marktplattreffs war überwältigt vom positiven Feedback“, berichtet Rößler. Man sei fast zu Tränen gerührt gewesen, als am Abend die Spendenbox geleert wurde: Darin befanden sich 1335 Euro. Diese werden auf das Spendenkonto des Roten Kreuzes überwiesen, um die Nothilfe für die Ukraine zu unterstützen. Ein besonderer Dank gilt Michael Roithmaier vom ROMI-Partyservice, der es überhaupt ermöglicht hat, die Aktion durchzuführen, so Silke Rößler. Sie bedankt sich auch bei den fleißigen Crêpe-Essern. Und verrät: „Der Marktplatztreff wird hier nicht ruhen und plant schon die nächste Aktion in den nächsten Wochen.“ ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.