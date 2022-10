Trotz einiger Bedenken: In Neufahrn wird die Sicherheitswacht eingeführt

Von: Andreas Beschorner

Soll bald auch in Neufahrn unterwegs sein: eine ehrenamtliche Sicherheitswacht. © Archiv

Auch wenn im Gemeinderat Bedenken geäußert wurden, soll in Neufahrn eine Sicherheitswacht eingeführt werden. Die Entscheidung fiel allerdings mit einigen Gegenstimmen.

Neufahrn – Im zuständigen Personalausschuss wurde kürzlich die Einführung einer Sicherheitswacht in Neufahrn noch einstimmig (11:0) befürwortet. Im Gemeinderat, der abschließend über das Thema zu beschließen hatte, war die Sache jetzt dann aber gar nicht mehr so eindeutig: Die Einführung einer Sicherheitswacht zur Unterstützung der Polizei wurde zwar endgültig beschlossen, die Zustimmung fiel mit 16:11 Stimmen aber nicht so klar aus.

Aufgaben, Sinn und Zweck solch einer Sicherheitswacht wurden von Neufahrns Polizeichef Michael Ertl und seinem Stellvertreter Thomas Gehringer nochmals in Kurzform erläutert, dann meldete sich Johannes Steinberger (Grüne) zu Wort: Für ihn sei der Nachweis, dass durch Bürger in Uniform die Straftaten zurückgingen, nicht erbracht. Entsprechende Anfragen dazu im Landtag habe die Staatsregierung nicht eindeutig beantworten können, sei „Antworten schuldig geblieben“. Die Datenlage sei äußerst dürftig. Er lehne die Aufstellung einer Sicherheitswacht in Neufahrn ab, weil er es „bedenklich“ finde, dass Bürger als erweiterte Augen und Ohren der Polizei fungieren sollen. Zudem müsse es schon auch noch „Freiräume“ geben, in denen Bürger keiner staatlichen Kontrolle unterworfen seien.

Maximilian Heumann (SPD) sah das ganz ähnlich: Er erinnerte an Zeiten in der deutschen Geschichte, in denen man uniformierte Präsenz gehabt habe. „Das brauchen wir nicht mehr und das will ich nicht.“ Bedenken hatte Heumann auch deshalb, weil möglicherweise „die größten G’schaftler der Gemeinde eine Uniform tragen“, die dann Bürger aufhielten und kontrollierten, an denen ihnen einfach etwas nicht gefalle. Zudem erschließe sich ihm der Gedankengang des Innenministeriums nicht, wenn die eh schon überlastete Polizei dadurch noch mehr Arbeitsaufwand habe. „Mir wäre eine bessere Ausstattung der Polizei lieber“, so Heumann.

Nachfragen der FW-Gemeinderäte Christopher Aichinger und Manfred Holzer, wie denn die Erfahrungen mit der Sicherheitswacht in der Stadt Freising seien (wo Ertl zuvor stellvertretender Dienststellenleiter war) und wie man das Personal konkret rekrutiere, beantwortete Ertl so: Dass in manchen Bereichen (beispielsweise um den Bahnhof herum) Sicherheitswacht Streife gehe, sei durchaus sinnvoll, die Sichtbarkeit von Uniformierten habe durchaus präventive Wirkung. Und die Bürger, die sich für das Ehrenamt der Sicherheitswacht meldeten, würden selbstverständlich schon genau durchleuchtet.

Und so gab es am Ende eine 16:11-Zustimmung zur Einführung der Sicherheitswacht. Der Antrag Heumanns, nicht erst nach einem, sondern bereits nach einem halben Jahr die Maßnahme zu evaluieren, wurde mit 10:17 Stimmen abgelehnt.

