Unfall beim Ausparken eskaliert: Lkw-Fahrer fährt Kleintransporter an - dann fliegen die Fäuste

Bei einem Unfall auf der Rastanlage Fürholzen-Ost musste die Polizei eingreifen. (Symbolfoto). © Carsten Rehder/dpa

Beim Ausparken beschädigte ein Lkw-Fahrer einen Kleintransporter. Mit dessen Fahrer geriet er in einen so heftigen Streit, dass schließlich die Polizei anrücken musste.

Neufahrn – In einer „körperlichen Auseinandersetzung“ gipfelte laut Verkehrspolizei am Samstagmorgen gegen 1 Uhr ein Unfall an der Rastanlage Fürholzen-Ost. Das hat ein Nachspiel.

Hemd und Handy beschädigt

Ein Rumäne (58) wollte mit seinem weißen MAN-Kleintransporter ausparken und touchierte dabei eine DAF-Sattelzugmaschine (Schaden: rund 500 Euro). Durch den Unfall wurde der Fahrer (66), der im Führerhaus geschlafen hatte, geweckt. Er stieg aus – und geriet mit seinem rumänischen Landsmann in Streit. Dabei schlug der 58-Jährige dem 66-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und kratzte ihn am rechten Oberarm, woraufhin dessen Hemd und sein Handy beschädigt wurden.



Die Polizei stellte bei dem MAN-Fahrer „deutlichen Alkoholgeruch“ fest, ein Atemtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Den Unfallfahrer erwarten nun mehrere Anzeigen – der Führerschein wurde sichergestellt. ft

