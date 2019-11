Zorn aus den Zuhörerreihen

Es gab Zeichen. Zeichen, dass dieser Dienstagabend im Gasthof Gumberger kein gemütlicher und stets harmonischer für Franz Heilmeier werden würde. Im mit über 130 Besuchern gefüllten Saal sprach Neufahrns Ortschef von der „bestbesuchten Bürgerversammlung seit Jahren“. Aber nicht alle, die gekommen waren, waren gut auf den Rathauschef zu sprechen.

Neufahrn – Es gab Zeichen. Zeichen, dass dieser Dienstagabend im Gasthof Gumberger kein gemütlicher und stets harmonischer für Franz Heilmeier werden würde. Im mit über 130 Besuchern gefüllten Saal sprach Neufahrns Ortschef Heilmeier von der „bestbesuchten Bürgerversammlung seit Jahren“. Aber nicht alle, die gekommen waren, waren gut auf den Rathauschef zu sprechen.

Schon nach einer halben Stunde wurde gemotzt

Und dann war da nach einer halben Stunde ein echauffierter Bürger, der mitten im Vortrag Heilmeiers lautstark motzte, er langweile sich, Heilmeier solle doch aufhören zu reden. Das freilich war eine Einzelmeinung, wie der starke Applaus zeigte, als Heilmeier konterte, die meisten Anwesenden würden doch wohl schon gerne wissen, „was in der Gemeinde los ist“. Wo die Reise an diesem Abend hinging, war bereits zu erahnen, als Heilmeier im Rahmen seines einstündigen Berichts aufzählte, wo man in Neufahrn inzwischen Tempo 30 eingerichtet habe – beispielsweise in der Bahnhofstraße. Dafür gab es nämlich vereinzelt Applaus.

Die ersten Nachfragen drehten sich um die neue Alte Halle, bei der Stadtplanerin Astrid Weisel über den Stand der Planungen referierte. Es ging um Fragen der oberirdischen Parkplätze oder auch um die Größe des Veranstaltungssaals. Eine finale Entscheidung, so die Aussage, sei da noch nicht getroffen, man sei noch in der Findungsphase und in der Variantenabwägung.

Drängendstes und ärgerlichstes Thema in Neufahrn (und deshalb auch am Dienstag) ist die Verkehrs- und die Parksituation im Ort. Vor allem das Gebiet an der Gottfried-von-Cramm-Straße sei wegen des dort angesiedelten Boardinghauses schwer belastet, so die Stimmen verärgerter Anwohner. Man werde da von der Gemeinde „komplett alleine gelassen“, schimpfte ein Bürger, was da „abgeht“ und wogegen die Gemeinde nichts unternehme, sei „eine Unverschämtheit“. Offenbar würden die Gäste des 550-Betten-Hauses allesamt auf der Straße parken. Hinzu kämen Müll ohne Ende, Lärm bei Feiern und eine Rattenplage. „Wir überlegen, wegzuziehen“, schilderte eine Bürgerin ihre Gefühlslage.

Heilmeier: Ärger über Boardinghaus nachvollziehbar

Heilmeier sagte, er könne den Ärger nachvollziehen. Das Boardinghaus habe man aus rechtlichen Gründen aber nicht verhindern können, Bauhof und Ordnungsamt seien oft vor Ort, um der Situation Herr zu werden. Außerdem sei man gerade dabei, für das Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, um solche Entwicklungen künftig zu verhindern.

Doch auch andernorts kocht die Volksseele, ist die Wut über Falschparker groß. Den Vorwurf, da passiere nichts und es gebe keine Strafen, entkräftete Heilmeier mit einer Zahl: 100 000 Euro Einnahmen aus Strafen für Park- und Verkehrssünder habe man jährlich – es werde also durchaus stark kontrolliert. Dass im Baugebiet Neufahrn-Süd weder eine Einkaufsmöglichkeit noch ein Café vorgesehen sei, ärgerte eine andere Bürgerin. Heilmeier betonte, praktisch das gesamte Gebiet sei Privatbesitz, die Gemeinde könne dem Eigentümer nicht vorschreiben, was er an Infrastruktur unterzubringen habe. Über 2,5 Stunden dauerte die Bürgerversammlung. Wahrlich kein gemütlicher Abend für Franz Heilmeier.