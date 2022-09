Ab Ende September: Faire Woche feiert Premiere in Neufahrn

Was es mit dem Fair-Trade-Siegel auf sich hat, erfahren die Neufahrner bei der ersten Fairen Woche in der Gemeinde. © Fairtrade

Die Faire Woche kommt nach Neufahrn. Ab 26. September können sich die Bürger auch über die Fragen rund um die Zertifizierung der Gemeinde informieren.

Neufahrn - Bei der Fairen Woche handelt es sich um die größte Aktionswoche zum fairen Handel in Deutschland. Sie fand 2001 zum ersten Mal statt und wird seit 2003 jedes Jahr in der zweiten Septemberhälfte durchgeführt. Erstmals ist nun auch die Gemeinde Neufahrn dabei. Kein Wunder, befindet sich die Kommune nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss doch auf dem direkten Weg zur „Fairtrade-Gemeinde“. Die überparteiliche Steuerungsgruppe Fairtrade Town Neufahrn kümmert sich um die Zertifizierung.

Die Faire Woche beginnt am Montag, 26. September, mit einem Kurs der Volkshochschule Neufahrn-Hallbergmoos, bei dem Carina Bischke vom Verein Bildungs Arbeit Global Sozial (BAGS) aus Erding erklärt, was es mit dem Fair-Trade-Siegel auf sich hat. Ist es gesetzlich geschützt? Wie wird es kontrolliert? Was kommt tatsächlich bei den Produzenten an? Diese und weitere Fragen werden zwischen 19.30 und 21 Uhr in der Mittelschule Neufahrn beantwortet.

Auf den Spuren des steyrischen „Maitre de Chocolaterie“, Josef Zotter

Der zweite Beitrag zur Fairen Woche wird am Mittwoch, 28. September von 19.30 bis 21 Uhr (ebenfalls in der Mittelschule) gezeigt: Der steyrische „Maitre de Chocolaterie“ Josef Zotter ist seit Jahrzehnten bekannt als Visionär in Sachen fair gehandelter Bio-Schokolade. Im Filmbeitrag „Kakao statt Kokain“ wird gezeigt, wie sich kleinbäuerliche Strukturen und Kakaokooperativen in Peru gegen Drogenkartelle bzw. großmächtige Konzerne behaupten können. „Zotters Projekt ermöglicht Kleinbauern in Kolumbien, sich aus der Abhängigkeit der Drogenmafia, der Illegalität und der Armut zu befreien“, weiß Ralf Heim, Sprecher der Steuerungsgruppe Fairtrade Town Neufahrn. 234 Familien aus einer der ärmsten Gegenden im Nordwesten Kolumbiens pflanzten jetzt fair gehandelten Bio-Kakao statt Koka an und verdienten dadurch das Dreifache. In der anschließenden Schokoladenverkostung erläutert der Neufahrner Paul Edel, selbst seit Jahrzehnten passionierter Schokoladenkenner und „Genuss-Botschafter“, die Qualitätskriterien für Schokolade (Schokoladenrohstoffkosten: 10 Euro pro Person).

Betriebsführung im Fair-Handelshaus in Haimhausen

Nicht mehr während der Fairen Woche, aber passend zum Thema kann man am 7. Oktober von 16 bis 18 Uhr an einer Betriebsführung im Fair-Handelshaus in Haimhausen teilnehmen. Anhand bestimmter Produkte wird der Anspruch an den Handel mit fairen Produkten bei einem Rundgang erläutert. Heim: „Es sind nicht ausschließlich die Siegel, sondern auch die Wertschätzung, die in Ländern wie Afrika, Asien und Lateinamerika den Lebens- und Arbeitsbedingungen den Erzeugern gegenüber erbracht wird, die dazu führen können, dass ein Produkt im Handelshaus vermarktet wird.“ Ziel des Fairen Handels sei ein Preisgefüge, das für die Produzenten am Beginn der Handelskette Produktions- und Lebenshaltungskosten deckt, Investitionen zulässt und sozial- und ökologische Produkte zu verträglichen Preisen entstehen lässt. Im Anschluss können unterschiedliche Produkte bei einer Verkostung probiert werden.

ft