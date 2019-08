Die Feuerwehr springt ein: Neufahrn feiert nun doch eine große Silvesterparty

Es sollte eine große Sause werden. Im April hatte Neufahrns Verwaltungsausschuss beschlossen, an Silvester eine fette Party auf dem Marktplatz auf die Beine zu stellen. Jetzt wackelt das Vorhaben bedenklich. Grund: Man findet keinen Sicherheitsdienst.

Update vom 5. August: Neufahrn – Party marsch! Die große Silvester-Fete in Neufahrn, die erst geplant wurde, dann wegen des fehlenden Sicherheits- und Ordnungsdienstes eigentlich schon vor dem Aus stand (wir haben gestern berichtet), wird nun wohl doch stattfinden können. Denn den Hoffnungsschimmer, den die Gemeinde noch hatte, indem sie auf die Zusage zur Übernahme des Sicherheitsdienstes der eigentlich an diesem Tag eh schon vollbeschäftigten Feuerwehr hoffte, haben die Floriansjünger nun „zum Leuchten gebracht“. Das hat gestern der Pressesprecher der FFW Neufahrn, Jens-Peter Lentrodt, per Mail mitgeteilt. Im Klartext: „Wir werden die Sicherheitswache Brandschutz mit den erforderlichen Einsatzkräften zum Jahreswechsel 2019/2020 übernehmen und dadurch, wenn keine anderweitigen, Nicht-Feuerwehr-Probleme auftauchen, die Durchführung der Silvesterparty für die Bevölkerung der Gemeinde Neufahrn ermöglichen.“ Der Pressesprecherin der Gemeinde, Nicole Dobner, habe man diese Entscheidung ebenfalls mitgeteilt, so Lentrodt, die „selbstredend hocherfreut“ gewesen sei, dass es wegen des Einsatzes der Neufahrner FFW „im letzten Moment“ doch noch etwas wird mit der großen Sause zum Jahreswechsel. Im Neufahrner Rathaus können also schon jetzt die Sektkorken knallen.

Der ursprüngliche Artikel, bevor die Feuerwehr sich bereit erklärt hat

Das Programm, das Pressesprecherin Nicole Dobner am Mittwoch im Ausschuss vorstellte, könnte sich sehen lassen: Beginn der Silvesterparty wäre um 22 Uhr, ein DJ würde bis 2 Uhr Partymusik spielen, um 23.40 Uhr würde ein Orgelspiel von Pfarrer Wolfgang Lanzinger aus der Kirche per Lautsprecher auf den Marktplatz übertragen werden, kurz vor Mitternacht würden die Kirchenglocken läuten, zum Jahreswechsel würde es eine mit Musik unterlegte Lichtershow geben, bei Walzermusik sollten die Besucher 2020 willkommen heißen. So weit, so gut.

Wie Dobner berichtete, habe man auch einen Sanitätsdienst aus der Region gefunden, der für 350 Euro für den Fall des Falles vor Ort wäre. Und auch einen DJ samt Musikanlage und Lichtershow hätte man für 3800 Euro an der Hand. Doch der Knackpunkt ist, dass man fünf Sicherheitsdienste angefragt habe, die aber allesamt an diesem Tag schon gebucht seien. „Wir finden keinen“, musste Dobner zugeben. Und das ist ein echtes Problem, weil man dadurch beispielsweise das Feuerwerkverbot nicht überwachen könne. Anders ausgedrückt: „Wenn etwas passiert, steht die Staatsanwaltschaft bei uns vor der Tür“, so Dobner. Die Pressesprecherin hat daraufhin bei der Feuerwehr nachgefragt, die allerdings zum einen auch „nur“ den Sicherheits-, nicht aber den Ordnungsdienst übernehmen könne, zum anderen wohl auch vor allem keine Kapazitäten hat, in der Silvesternacht auf dem Marktplatz vor Ort zu sein.

Die Silvesterparty trotzdem durchzuführen und das Risiko auf sich zu nehmen, erschien den Gemeinderäten und Bürgermeister Franz Heilmeier dann doch zu heiß. Heilmeier selbst warnte eher davor, das Event unter diesen Bedingungen durchzuführen. Allein der Appell an die Besucher, keine Böller zu zünden und sich den Vorgaben entsprechend zu verhalten, könnte möglicherweise bei einer Silvesterparty nicht genügen. Fazit Heilmeiers: „Appell oder absagen?“ Matthias Caven (FW) war für eine Absage, weil man so ein Event heutzutage ohne Ordnungsdienst einfach nicht mehr durchführen könne. Christian Nadler (CSU) sah das genauso, regte aber an, sich jetzt schon um einen Sicherheits- und Ordnungsdienst für den Jahreswechsel 2020/2021 zu kümmern und die große Silvesterparty dann sozusagen nachzuholen. Lediglich Christa Kürzinger (CSU) hätte die Fete schon heuer durchgezogen. Doch mit 1:7 Stimmen erhielt der Beschlussvorschlag, die Party ohne Ordnungsdienst zu stemmen, eine klare Absage. Immerhin wurde mit 8:0 Stimmen dann beschlossen, die große Sause ein Jahr später auf die Beine zu stellen.

Allerdings bleibt ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer: Sollte sich die Feuerwehr doch noch zum Sicherheitsdienst bereit erklären und Kapazitäten frei haben, würde man die Silvesterparty mit dem angekündigten Programm feiern. Nicole Dobner wird, sobald sie Nachricht von den Floriansjüngern habe, darüber informieren.