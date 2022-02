Neufahrn will seine Baumschutzverordnung aktualisieren: Gemeinderat entscheidet über Neuerlass

Ob ein Baum in Neufahrn gefällt werden darf, regelt unter anderem die örtliche Baumschutzverordnung. (Symbolbild) © picture alliance / dpa / Patrick Pleul

Wann ein Baum in Neufahrn gefällt werden darf, ist über die Baumschutzverordnung der Gemeinde geregelt. Der Inhalt soll nun angepasst werden.

Neufahrn – Bäume und Sträucher zählen mit zu den wertvollsten Naturelementen inner- und außerhalb der Städte und Dörfer. Sie gliedern Siedlungsbereiche, beleben Ortsbilder und Landschaften, sind Lebensraum und Nahrungshabitat für zahlreiche Tierarten und haben positive Effekte für unser Klima. „Gerade als Schattenspender und Schadstofffilter sind Bäume in den Ortsbereichen unentbehrlich und werden eine immer größere Rolle spielen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Neufahrn.

Zum Schutz der Bäume in den Ortsbereichen hat die Gemeinde bereits 1974 ihre erste Baumschutzverordnung erlassen und zählte damit zu den Vorreitern in Bayern. In den Jahren 1988, 1994 und zuletzt 2003 wurden jeweils Aktualisierung eingearbeitet und die Verordnung damit auf den neuesten Stand gebracht. Nach fast 20 Jahren war die Verordnung wieder in die Jahre gekommen. So reichte selbst die Siedlungsentwicklung der letzten beiden Jahrzehnte inzwischen über die alte Verordnung hinaus. Vom Umweltamt der Gemeinde Neufahrn wurde nun eine neue, zeitgemäße Baumschutzverordnung ausgearbeitet.

Gemäß der gemeindlichen Baumschutzverordnung sind alle Bäume mit einem Stammumfang ab 60 Zentimtern geschützt. Das heißt, diese Gehölze dürfen ohne Genehmigung der Gemeinde nicht entfernt, zerstört oder verändert werden. Die Baumschutzverordnung hat grundsätzlich den Zweck, Bäume zu schützen und zu erhalten. So ist es Ziel der neuen Verordnung, eine angemessene innerörtliche Durchgrünung sicherzustellen. Dadurch wird gleichzeitig ein Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas geleistet. Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird erhalten bzw. optimiert, und schädliche Umwelteinwirkungen können gemindert werden. Nicht zuletzt erfährt damit auch das Straßen- und Ortsbild der Gemeinde eine Belebung. Für das gemeindliche Umweltamt ist es in diesem Zusammenhang zudem wichtig, das Bewusstsein in der Bevölkerung für den nachhaltigen Umgang mit Bäumen und Gehölzen zu schärfen. Denn letztendlich wirkt sich eine adäquate Durchgrünung immer auch positiv auf die Lebensqualität der Menschen am Ort aus.

Auch bei Baumaßnahmen ist eine achtsame Behandlung des schützenswerten Baumbestands wichtig. Unnötige Eingriffe und Beeinträchtigungen gilt es schon in der Planungsphase zu vermeiden und gegebenenfalls sind notwendige Baumschutzmaßnahmen proaktiv für die Bauphase einzuleiten.

Der Neuerlass der Baumschutzverordnung steht am 21. Februar auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Weiterführendes Infomaterial über Bäume und Baumschutz sowie den Wortlaut der neuen Verordnung und deren Geltungsbereich finden sich auf der gemeindlichen Homepage unter www.neufahrn.de.

