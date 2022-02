Zauberer bewältigt Schicksalsschläge - Das Fernsehen zeigt seine bewegende Geschichte

Von: Bastian Amann

Zauberer mit Zauberwürfel: Alexander Krist in seinem gleichnamigen Theater. © Lukas

Der Arzt sagte ihm, dass er nie wieder zaubern könne. Doch Alexander Kirst belehrte ihn eines Besseren. Nicht der erste Schicksalsschlag, den er meistert.

Neufahrn - Alexander Krist hat seine Träume wahr gemacht: Statt als Versicherungsmakler im Büro zu sitzen, steht der Neufahrner auf der Bühne und verzaubert Menschen. Dafür, dass es überhaupt soweit kam, waren gleich zwei Schicksalsschläge verantwortlich. Kein Wunder, dass auch das Bayerische Fernsehen auf Krist aufmerksam wurde und ihn in der Reihe „Lebenslinien“ porträtiert.

„Wenn jemand zu mir sagt: Alexander, das schaffst Du nie, dann spornt mich das so an, dass ich alles dafür tue, dass ich das hinbekomme.“ Deshalb sei es womöglich das Beste gewesen, was ihm habe passieren können, als sein Arzt 2009 zu ihm sagte: „Sie werden nie wieder zaubern.“ Mit diesen Worten beginnt die BR-Sendung „Der Zauberer, der an Wunder glaubt“ aus der Reihe „Lebenslinien“, die am heutigen Montagabend um 22 Uhr ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt der 44 Minuten steht der Neufahrner Zauberer Alexander Krist, der gerne mal das Unmögliche möglich macht – und in München sowohl in seinem eigenen Theater als auch aktuell (aus Pandemie-Gründen) in einem großen Zelt auftritt.

Tatsächlich war es nicht nur der oben erwähnte Unfall, sondern bereits ein paar Jahre zuvor ein noch krasserer Schicksalsschlag – Alexander Krist war gerade volljährig geworden –, der den heute 46-Jährigen zu dem gemacht har, was er ist.

Mit 19 warf ihn eine Katastrophe aus der Bahn

Doch zunächst zur Vorgeschichte: Der Jüngste von drei Brüdern wuchs in Neufahrn auf, besuchte die Wirtschaftsschule in Freising, machte eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und hätte danach – so war der Plan – eigentlich die erfolgreiche Agentur seines Vaters übernehmen sollen. Dass er in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Kunstradfahrer mit Chancen auf die Nationalmannschaft war (Krist: „Hat aber leider nicht geklappt“), dass er später von seinem Berufsschullehrer in die Kunst der Zauberei eingeführt worden ist (Krist: „Mir war klar: Auch das wird nie mehr als ein Hobby“), hatte kaum Einfluss auf seinen Berufswunsch. Bis, ja, bis ihn mit 19 Jahren eine Katastrophe fast aus der Bahn geworfen hätte: Seine damalige Freundin wurde ermordet. „Da habe ich mir dann schon die Frage gestellt: Welchen Sinn hat eigentlich mein Leben?“, erinnert sich Krist.

Und er änderte Selbiges radikal, stellte die Zauberei in den Mittelpunkt: Alexander Krist entschied sich, Straßenkünstler zu werden, schlief ohne Heizung im Bus, kam dann aber in seiner Heimatgemeinde zu ersten Auftritten – beim Verein Neufahrner Schaufenster, im Hotel Maisberger oder der TSV-Halle. Der „Zauberlehrling“ etablierte sich, eröffnete bald sein eigens kleines Theater in München. 2009 dann der zweite Schicksalsschlag: ein Bühnenunfall, bei dem er sich den Ellbogen brach. Doch ungeachtet der niederschmetternden Diagnose kämpfte sich der Neufahrner zurück, schaffte den Durchbruch und steigerte seinen Bekanntheitsgrad enorm. In der Folge trat er sogar in Las Vegas auf und traf sein Vorbild David Copperfield.

Jetzt fehlt nur noch ein Zaubertrick gegen Corona

Auch die Pandemie konnte ihn nicht stoppen. Weil er sein „Alexander-Krist-Theater“ (Nähe Viktualienmarkt) im Vorjahr wegen der Hygieneregeln schließen musste, wich er mit seiner Crew in das ehemalige „Das Schloss“-Zelt (Leonrodplatz) aus, steckte viel Geld in den Umbau und nannte es „Kristelli-Theater“. Bis Ende des Jahres läuft dort noch der Pachtvertrag. „Aber ich hoffe, er wird darüber hinaus verlängert“, sagt Alexander Krist. Denn die Chance, dass er sein kleines Theater bald wieder in der Form öffnen darf, dass es sich von den Besucherzahlen her auch rechnet, schätzt er als eher gering ein – und trotz aller Wunder, an die er glaubt: Ein Zaubertrick gegen Corona gehört nicht dazu.

