Der zaubernde Mathe-Lehrer: Andreas Steigerwald alias „Zauberer Collin“ nimmt an deutscher Meisterschaft teil

Von: Veronika Macht

Nofretete ganz nah: Zauberer Collin nimmt sein Publikum als Nachtwächter im Museum mit in eine magische Welt. Er tritt im Mai bei der deutschen Meisterschaft der Zauberkunst an. © Norbert Leinweber/Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck

Andreas Steigerwald hat ein magisches Hobby: Als Zauberer Collin nimmt der Mathe-Lehrer aus Neufahrn an der deutschen Meisterschaft teil.

Neufahrn – Was passiert eigentlich, wenn im Museum nachts die Lichter ausgehen? Dieser Frage geht Zauberer Collin auf magische Weise nach. Mit seiner Kunst will er nicht nur sein Publikum begeistern, sondern auch eine Fachjury überzeugen: Er ist einer von rund 40 Künstlern, die sich von 11. bis 15. Mai bei der deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Fürstenfeldbruck messen.

Zauberer Collin heißt eigentlich Andreas Steigerwald. Von Beruf ist der 39-Jährige aus Neufahrn leidenschaftlicher Lehrer für Mathematik und Wirtschaft an der FOS/BOS Erding. Doch die Magie ist sein großes Hobby, dem er sich seit Kindesbeinen widmet.

Zwei erste Plätze beim Vorentscheid

Für die deutsche Meisterschaft, die schon im Mai 2020 hätte stattfinden sollen, hat er sich bereits 2019 qualifiziert. „Wir standen dann zwei Monate vor der Meisterschaft, alle Probeauftritte, um die Zuschauerreaktionen zu testen, standen fest. Es war jede Woche ein Auftritt geplant“, blickt Collin zurück. „Und dann kam die Absage.“ Corona. Lockdown.

Seitdem wurde die Meisterschaft zweimal verschoben. Für Collin haben die Absagen Vor- und Nachteile mit sich gebracht. „Man hat zwei Jahre mehr Entwicklungszeit, in der man noch mehr Neues bauen und ausprobieren konnte“, erklärt er. „Aber es nützt die beste Idee nichts, wenn man sie nicht vor Publikum testen kann, und Liveauftritte gab es in den vergangenen zwei Jahren so gut wie keine.“

Jetzt aber freut sich Collin, seine Magie endlich wieder präsentieren zu dürfen. Für den Wettbewerb hat er sich eine Show überlegt, die Meisterpotenzial hat. Er wird in den Sparten Allgemeine Magie und Großillusion auftreten. In beiden Disziplinen hatte er 2019 beim Vorentscheid den ersten Platz abgeräumt – eine Riesenleistung in der Magierszene, die lange niemand erreicht habe, „sicher seit 20 Jahren nicht“, wie Collin stolz erzählt.

In der Kategorie „Allgemeine Magie“ nimmt er sein Publikum als Nachtwächter in einem Museum mit in eine magische Welt.

30 Effekte in acht Minuten

Die Zuschauer dürfen sich auf ein wahres Zauberfeuerwerk freuen, das Collin da auf der Bühne abbrennen wird: Ganze 30 Effekte hat er in seine achtminütige Darbietung gepackt.

Ebenfalls acht Minuten dauert die Großillusion, in der typischerweise riesige Requisiten zum Einsatz kommen. Hier erzählt Collin eine magische Märchengeschichte mit Hexen, Feen und Lebkuchenhaus. „In beiden Darbietungen gibt es eine Story mit rotem Faden, die sich über die verschiedenen Effekte erklärt. Eigentlich ist es ein Theaterstück mit jeder Menge Zaubereffekten“, so Collin.

Diese Tricks hat er selbst erfunden oder bestehende so stark abgewandelt, neu dekoriert oder weiterentwickelt, dass man von eigenen Tricks sprechen kann. „Es ist wichtig, dass man keine Standardtricks zeigt, sondern mit Neuem überzeugt“, erklärt Collin. Immerhin gilt es, eine Fachjury zu begeistern, die aus sehr erfahrenen Zauberern besteht. „Wenn man die überraschen will, muss man einfach neue Wege gehen. Schließlich sollen sie am Ende über die Darbietungen sagen, dass sie geeignet für die Bühnen dieser Welt sind, denn der Meistertitel ist ja auch eine Empfehlung an andere Bühnen, den Gewinner zu buchen.“

Deutscher Meister ist das eigentliche Ziel

Und der Titel ist das Ticket für die Weltmeisterschaft, die Ende Juli in Québec (Kanada) stattfinden soll. Sicher würde er sich sehr darüber freuen, Deutschland in Kanada vertreten zu dürfen, sagt Collin. „Aber mein eigentliches Ziel ist gar nicht so sehr die WM. Der deutsche Meistertitel ist für mich das Entscheidende“, verrät der zweifache Familienvater.

„Magica 2020“

Der Zauberkongress „Magica 2020“ mit den deutschen Meisterschaften der Zauberkunst findet vom 11. bis 15. Mai im Veranstaltungsforum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck statt. Die Magier treten in den Sparten Allgemeine Magie, Großillusion, Manipulation, Mentalmagie, Comedy, Kinderzauberei, Salonmagie, Close-Up und Kartenzauberei gegeneinander an. Es werden rund 700 Künstler erwartet. Parallel dazu steigt das Publikumsfestival „HocusPocus Fürstenfeld“. Die Besucher können an fünf Tagen Zauberer aus aller Welt erleben. Es gibt 30 Shows, die jeweils rund eine Stunde dauern, sowie ein teilweise kostenloses Rahmenprogramm. Infos und Tickets auf www.hocuspocusfuerstenfeld.de.

